Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a Iolandei despre care vorbește cu greu: „Mi-am cunoscut mama adevărată la 18 ani”

Iolanda a crescut fără familie și și-a cunoscut mama naturală la 18 ani. Ce detalii dureroase ascunde în trecutul ei concurenta sezonului 12 Mireasa.

În timpul date-ului cu Sorin, Iolanda a deschis un subiect extrem de sensibil pentru ea. Fata a făcut o serie de dezvăluiri din copilăria grea și i-a uimit pe toți. În live, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe detalii, dar concurenta a încheiat brusc subiectul care ascunde o traumă.

Iolanda a mărturisit că nu a avut o viață deloc ușoară. Deși a evitat să ofere prea multe informații despre trecutul său, concurenta i s-a destăinuit lui Sorin, în timpul date-ului. Iolanda a câștigat Task-ul „Momentul adevărului”, iar băiatul a fost alegerea ei pentru o ieșire în afara casei Mireasa.

Cei doi au purtat o discuție sinceră, moment în care tânăra a recunoscut că nu ține legătua cu nimeni din familia ei. Iolanda a crescut fără cei dragi aproape și și-a cunoscut mama naturală abia la vârsta majoratului.

„Îmi dau seama că ai o relație mai așa, mai... pot să zic mai urâtă?”, a spus Sorin.

„Nu, nu, nu. Nu există o relație din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu pot să zic că am crescut cu ei, că am avut vreo familie pe parcursul vieții ca să pot să zic că am avut vreo relație urâtă sau frumoasă. Nu am nicio relație. Eu sunt eu cu mine și cam atât. Am o soră adevărată, pe care am cunoscut-o la 18 ani, când am cunoscut-o și pe maică-mea adevărată, dar nu am mai știut nimic de ea. M-a sunat în 2019, dacă nu mă înșel eram deja la București, Protecția Copilului că a născut ea și stătea pe străzi, sau ceva de genu, să o ajut. Eu nu sunt casă de binefacere, nu cunosc personajul, nu pot să mă...Plus că nici eu nu o duceam pe roze”, a povestit concurenta sezonului 12 Mireasa.

În emisia live, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe detalii despre trecutul Iolandei, însă fata a fost foarte categorică spunând că nu vrea să ofere prea multe detalii.

„Pot să te întreb ceva? Cine te-a crescut? Ai crescut într-un centru?

„Eu. Nu o să dau detaliile acestea pentru că nu consider că sunt relevante. Nu vreau ca lumea să mă cunoască sau să mă perceapă după povestea din spatele meu”

„De ce îți e greu să vorbești despre treaba asta?”, a mai întrebat moderatoarea.

„Dar nu-mi e greu, nu vreau”, a încheiat aceasta brusc subiectul.

