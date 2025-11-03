Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a Iolandei despre care vorbește cu greu: „Mi-am cunoscut mama adevărată la 18 ani”

Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a Iolandei despre care vorbește cu greu: „Mi-am cunoscut mama adevărată la 18 ani”

Iolanda a crescut fără familie și și-a cunoscut mama naturală la 18 ani. Ce detalii dureroase ascunde în trecutul ei concurenta sezonului 12 Mireasa.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:13 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:48

În timpul date-ului cu Sorin, Iolanda a deschis un subiect extrem de sensibil pentru ea. Fata a făcut o serie de dezvăluiri din copilăria grea și i-a uimit pe toți. În live, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe detalii, dar concurenta a încheiat brusc subiectul care ascunde o traumă.

Iolanda a crescut fără familie și și-a cunoscut mama naturală la 18 ani. Ce detalii dureroase ascunde în trecutul ei concurenta sezonului 12 Mireasa

Iolanda a mărturisit că nu a avut o viață deloc ușoară. Deși a evitat să ofere prea multe informații despre trecutul său, concurenta i s-a destăinuit lui Sorin, în timpul date-ului. Iolanda a câștigat Task-ul „Momentul adevărului”, iar băiatul a fost alegerea ei pentru o ieșire în afara casei Mireasa.

Cei doi au purtat o discuție sinceră, moment în care tânăra a recunoscut că nu ține legătua cu nimeni din familia ei. Iolanda a crescut fără cei dragi aproape și și-a cunoscut mama naturală abia la vârsta majoratului.

„Îmi dau seama că ai o relație mai așa, mai... pot să zic mai urâtă?”, a spus Sorin.

„Nu, nu, nu. Nu există o relație din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu pot să zic că am crescut cu ei, că am avut vreo familie pe parcursul vieții ca să pot să zic că am avut vreo relație urâtă sau frumoasă. Nu am nicio relație. Eu sunt eu cu mine și cam atât. Am o soră adevărată, pe care am cunoscut-o la 18 ani, când am cunoscut-o și pe maică-mea adevărată, dar nu am mai știut nimic de ea. M-a sunat în 2019, dacă nu mă înșel eram deja la București, Protecția Copilului că a născut ea și stătea pe străzi, sau ceva de genu, să o ajut. Eu nu sunt casă de binefacere, nu cunosc personajul, nu pot să mă...Plus că nici eu nu o duceam pe roze”, a povestit concurenta sezonului 12 Mireasa.

În emisia live, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe detalii despre trecutul Iolandei, însă fata a fost foarte categorică spunând că nu vrea să ofere prea multe detalii.

„Pot să te întreb ceva? Cine te-a crescut? Ai crescut într-un centru?

„Eu. Nu o să dau detaliile acestea pentru că nu consider că sunt relevante. Nu vreau ca lumea să mă cunoască sau să mă perceapă după povestea din spatele meu”

„De ce îți e greu să vorbești despre treaba asta?”, a mai întrebat moderatoarea.

„Dar nu-mi e greu, nu vreau”, a încheiat aceasta brusc subiectul.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie ... Mireasa, sezon 12. Reacția Ștefaniei după ce a intrat în cursa de eliminare, fiind moștenirea lui Virgil: „Nu a avut tup...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie 2025
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de eliminare
Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x