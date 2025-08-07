Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Dian. Tânărul a fost la un pas de moarte la 18 ani: „Am fost înjughiat de șapte ori!”

Dian din sezonul 12 Mireasa a povestit o cumpănă din viața sa. Mirela Vaida le-a anunțat pe fete în emisia live de pe 7 august 2025 că povestea lui de viață are un aspect care le poate afecta emoțional.

Dian Ghiță este concurent în sezonul 12 Mireasa. Tânărul are 21 de ani, este zodia Fecioară, are o înălțime de 1,78 și 72 de kilograme.

„Sunt o fire loială, muncitoare și protectoare. Am 21 de ani. Am venit din orașul Țicleni, județul Gorj. Nu am luat Bac-ul pentru că am plecat în străinătate la 16 ani, să muncesc. Până la 16 ani jumate m-a crescut bunica. De la ea am învățat cei 7 ani de acasă. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Familia mea e modestă și muncitoare.

Dian are un frate cu 3 ani mai mare, pe nume Leonard Ghiță. Cei doi au avut parte de o cumpănă în viață.

Povestea de viață a lui Dian din sezonul 12 Mireasa. Tânărul a fost la un pas de moarte la 18 ani. Ce și-a amintit cu lacrimi în ochi: „Am fost înjughiat de șapte ori!”

„Aveam 18 ani, eram cu fratele meu în club, ne plimbam pe acolo. Un băiat a venit și i-a dat fratelui meu cu pumnul în gură. Am început și ne-am luat la cartă pe acolo. Ei au fost mai mulți, au fost vreo 10-12 peroane. Unul dintre ei a venit pe la spate și m-a lovit cu cuțitul de 7 ori. Am realizat pe moment că sunt înjunghiat. Fratele meu încerca să mă apere. Eram în continuare atacați. Primul meu gând când m-am trezit m-am uitat de fratele meu. Când l-am văzut acolo lângă mine m-am liniștit total. Pot spune cu tărie că Dumnezeu există și dacă nu era, eu nu mai eram în viață”, a spus Dian.

„Am avut o singură relație în care am avut multe dezamăgiri. Au fost 6 ani pe care i-am petrecut degeaba. Am iubit-o foarte mult. Am avut nevoie de ea, a venit la mine acasă, am vorbit, și a doua zi mi-a spus că are pe altcineva. Sunt gelos de fel. Nu-mi plac contrazicerile. NU mai sunt impulsiv. Viitoarea mea aleasă aș vrea să fie liniștitiă. La fizic aș vrea să aibă ochii căprui, să fie brunetă, nici prea grasă, nici prea slabă”, a mai povestit Dian Ghiță din sezonul 12 Mireasa.

„A fost la un pas de moarte”, a spus cu lacrimi în ochi doamna Elena, mama lui Dian. Mai multe concurente au plâns la auzul poveștii lui Dian.