Mireasa, sezon 12. Prietenul lui Liviu și al Iolandei, intervenție în direct. Ce spune despre o posibilă strategie între ei

Rareș, prietenul comun al lui Liviu și al Iolandei, a intrat în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii pentru a face lumină în cazul înregistrării de pe rețelele sociale. Raluca Preda a dezvăluit că și băiatul a participat la casting.

Dezvăluirile făcute de Iolanda despre relația cu Liviu din afara casei, au generat și mai multe întrebări. Astfel, Rareș, prietenul comun al lui Liviu și al Iolandei, cel care a postat întregistrarea cu cei doi foști pe rețelele sociale, a intrat în direct pentru a lămuri situația.

Raluca Preda a întrerupt comentariile în urma unui material și cerut ca Iolanda să revină în platou pentru o discuție cu prietenul ei și al lui Liviu. Rareș a intrat în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii în ediția din 30 octombrie 2025 pentru a lămuri situația.

Băiatul a confirmat că cei doi nu au avut o relație și au fost doar „prieteni cu beneficii”. În plus, a declatat că întregistrarea cu Liviu și Iolanda a fost postată dintr-o glumă pe contul lui de Tik Tok și a uitat să o șteargă.

„Nu a pornit de la mine. Eu l-am postat pe 28 mai. Știi foarte bine când l-am făcut, ai și râs, și Iolanda la fel. În primul rând, nu erați persoane publice la momentul ăla, corect? Era o discuție ironică mai mult, între ei doi. Da, s-a vorbit puțin vulgar, s-a ridicat un pic tonul, dar nu a fost mai mult de o amenințare sau dacă au vorbit ei ceva serios. Când am făcut video-ul, pur și simplu mi s-a părut amuzant că ei se certau și eu îmi vedeam de treaba mea acolo. Liviu venise de puțin timp în București, ca orice alt nou venit a încercat și el să găsească o fată, două și pur și simplu ei au fost prieteni cu beneficii. Se mai vedeau un weekend, două nu, iar se mai vedeau. Nu erau îndrăgostiți, nu-și spuneau că se iubesc, sau prostii de genul. Eu confirm că nu a fost nimic între ei”, a declarat prietenul lor comun.

„Cum am spus și eu”, a interevenit Iolanda.

Rareș a mai declarat că Iolanda l-a anunțat că se va veni la Mireasa, iar el a sfătuit-o să refuze.

„Surpinzător pentru mine a fost să aflu că și tu ai fost la casting să vii la Mireasa și după interviu, ai refuzat să mai ții legătura cu colegele mele”, a dezvăluit Raluca Preda.

„Erau prea mulți moldoveni acolo”, a răspuns el ironic.

Ulterior, doamna Vasilica a intervenit și l-a certat pe prietenul fiului ei. „Atât vreau să te întreb, dacă ești mândru pentru filmulețul ăsta că l-ai postat. Nu este nimic frumos ceea ce ai făcut. Liviu te-a crezut un prieten, dar se pare că prietenii ăștia... Te rog frumos să nu vorbești peste mine, măcar să-mi porți mie respect, dacă lui Liviu nu. Liviu, din câte știu, a vrut să te ajute în anumite situații când tu nu erai foarte bine și tu i-ai arătat spatele. Nu ai uitat. Intenționat nu l-ai șters. Intenționat v-ați înscris amândoi la Mireasa. Noroc cu Liviu că a venit la Mireasa, că altfel voi nici nu știați ce e emisiunea asta”, a spus mama lui Liviu.

„Eu m-am mai înscris o dată, acum câțiva ani și ca să se lămurescă totul, nu l-am căutat eu pe Liviu. Nu am venit să-i fac rău. Nu este o strategie”, a adăugat Iolanda.

Despre înscrierea lui la Mireasa, prietenul celor doi a adăugat că pentru el a fost doar o provocare.

Liviu a adăugat că cei le și Rareș sunt de mulți ani prieteni și a vrut să îi adrese o singură întrebare. „Am înțeles că Iolanda ți-a zis să ștergi acel videoclip, așa este?” După un oftat lung, el a răspuns: „Da, mi-a zis, dar am uitat”.

„E clar că știați unii de alții pentru că tu te-ai înscris fix în aceeași zi în care Iolanda a fost contactată”, a mai dezvăluit Raluca Preda.