Mireasa, sezon 12. Prietenul lui Liviu și al Iolandei, intervenție în direct. Ce spune despre o posibilă strategie între ei

Rareș, prietenul comun al lui Liviu și al Iolandei, a intrat în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii pentru a face lumină în cazul înregistrării de pe rețelele sociale. Raluca Preda a dezvăluit că și băiatul a participat la casting.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 11:05 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 11:06

Dezvăluirile făcute de Iolanda despre relația cu Liviu din afara casei, au generat și mai multe întrebări. Astfel, Rareș, prietenul comun al lui Liviu și al Iolandei, cel care a postat întregistrarea cu cei doi foști pe rețelele sociale, a intrat în direct pentru a lămuri situația.

Raluca Preda a întrerupt comentariile în urma unui material și cerut ca Iolanda să revină în platou pentru o discuție cu prietenul ei și al lui Liviu. Rareș a intrat în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii în ediția din 30 octombrie 2025 pentru a lămuri situația.

Băiatul a confirmat că cei doi nu au avut o relație și au fost doar „prieteni cu beneficii”. În plus, a declatat că întregistrarea cu Liviu și Iolanda a fost postată dintr-o glumă pe contul lui de Tik Tok și a uitat să o șteargă.

„Nu a pornit de la mine. Eu l-am postat pe 28 mai. Știi foarte bine când l-am făcut, ai și râs, și Iolanda la fel. În primul rând, nu erați persoane publice la momentul ăla, corect? Era o discuție ironică mai mult, între ei doi. Da, s-a vorbit puțin vulgar, s-a ridicat un pic tonul, dar nu a fost mai mult de o amenințare sau dacă au vorbit ei ceva serios. Când am făcut video-ul, pur și simplu mi s-a părut amuzant că ei se certau și eu îmi vedeam de treaba mea acolo. Liviu venise de puțin timp în București, ca orice alt nou venit a încercat și el să găsească o fată, două și pur și simplu ei au fost prieteni cu beneficii. Se mai vedeau un weekend, două nu, iar se mai vedeau. Nu erau îndrăgostiți, nu-și spuneau că se iubesc, sau prostii de genul. Eu confirm că nu a fost nimic între ei”, a declarat prietenul lor comun.

„Cum am spus și eu”, a interevenit Iolanda.

Rareș a mai declarat că Iolanda l-a anunțat că se va veni la Mireasa, iar el a sfătuit-o să refuze.

„Surpinzător pentru mine a fost să aflu că și tu ai fost la casting să vii la Mireasa și după interviu, ai refuzat să mai ții legătura cu colegele mele”, a dezvăluit Raluca Preda.

„Erau prea mulți moldoveni acolo”, a răspuns el ironic.

Ulterior, doamna Vasilica a intervenit și l-a certat pe prietenul fiului ei. „Atât vreau să te întreb, dacă ești mândru pentru filmulețul ăsta că l-ai postat. Nu este nimic frumos ceea ce ai făcut. Liviu te-a crezut un prieten, dar se pare că prietenii ăștia... Te rog frumos să nu vorbești peste mine, măcar să-mi porți mie respect, dacă lui Liviu nu. Liviu, din câte știu, a vrut să te ajute în anumite situații când tu nu erai foarte bine și tu i-ai arătat spatele. Nu ai uitat. Intenționat nu l-ai șters. Intenționat v-ați înscris amândoi la Mireasa. Noroc cu Liviu că a venit la Mireasa, că altfel voi nici nu știați ce e emisiunea asta”, a spus mama lui Liviu.

„Eu m-am mai înscris o dată, acum câțiva ani și ca să se lămurescă totul, nu l-am căutat eu pe Liviu. Nu am venit să-i fac rău. Nu este o strategie”, a adăugat Iolanda.

Despre înscrierea lui la Mireasa, prietenul celor doi a adăugat că pentru el a fost doar o provocare.

Liviu a adăugat că cei le și Rareș sunt de mulți ani prieteni și a vrut să îi adrese o singură întrebare. „Am înțeles că Iolanda ți-a zis să ștergi acel videoclip, așa este?” După un oftat lung, el a răspuns: „Da, mi-a zis, dar am uitat”.

„E clar că știați unii de alții pentru că tu te-ai înscris fix în aceeași zi în care Iolanda a fost contactată”, a mai dezvăluit Raluca Preda.

