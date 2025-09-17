Mireasa, sezon 12. Samina, cu gândul la un băiat din casă: „Aș putea să simt ceva”

Samina i-a povestit Dianei că se teme că se apropie prea mult de un băiat și că devine vulnerabilă. Chiar dacă nu a dat un nume, toată lumea și-a dat seama că fata vorbea despre Virgil, unul dintre băieții din cursa de eliminare.

Samina îi povestea Dianei că își dorește să fugă. Din vorbă în vorbă, fetele din casă și-au dat seama că Samina este cu gândul la un băiat pe care îl tot evită. În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii, Virgil a aflat că despre el era vorba. „Vreau să fug. Aș putea să simt ceva”, i-a spus Samina Dianei.

În ultima vreme, Samina i-a spus lui Virgil că i-a dat block și că nu mai vrea să-i fie prietenă.

„Nu mai vreau să fiu prietenă cu nimeni. Îmi vine să fug de mine. Că nu-mi place când simt unele chestii. Momentele în care mă deschid și simt că sunt vulnerabilă. Nu-mi plac și simt să le evit. Nu-mi place starea aia e a mea. Virgil a fost cel față de care am simțit că aș putea să devin vulnerabilă. Nu-mi place să las pe nimeni să se apropie în spațiul meu.

Cum au răspuns 4 fete din casă, întrebate cărui băiat din cursa de eliminare ar oferi o amuletă salvatoare

„Eu am simțit foarte puțin, dar nu atât de mult încât să-mi confirme. În momentul de față eu nu o văd mai mult decât ca pe o prietenă pe Samina.

Raluca Preda le-a invitat pe fetele din platou să-și imagineze că au o amuletă și că pot salva un băiat aflat în cursa de eliminare. Diana și Ștefania au spus că l-ar salva pe Alexandru, iar Emily și Samina au spus că l-ar salva pe Virgil. Moderatoarea le-a mulțumit pentru răspunsuri, dar le-a precizat că a fost doar un joc de imaginație. Virgil, Alexandru și Dian sunt în cursa de eliminare, iar decizia aparține publicului.