Mireasa, sezon 12. Samina, cu gândul la un băiat din casă: „Aș putea să simt ceva”

Samina îi povestea Dianei că își dorește să fugă. Din vorbă în vorbă, fetele din casă și-au dat seama că Samina este cu gândul la un băiat pe care îl tot evită. În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii, Virgil a aflat că despre el era vorba. „Vreau să fug. Aș putea să simt ceva”, i-a spus Samina Dianei.
Citește și: Mireasa, sezon 12. Sorin i-a spus Dianei că între ei nu poate fi o relație. Cum a reacționat fata
Samina, cu gândul la un băiat din casă: „Mi-e teamă că aș putea să simt ceva”. La cine se referea
În ultima vreme, Samina i-a spus lui Virgil că i-a dat block și că nu mai vrea să-i fie prietenă.
„Nu mai vreau să fiu prietenă cu nimeni. Îmi vine să fug de mine. Că nu-mi place când simt unele chestii. Momentele în care mă deschid și simt că sunt vulnerabilă. Nu-mi plac și simt să le evit. Nu-mi place starea aia e a mea. Virgil a fost cel față de care am simțit că aș putea să devin vulnerabilă. Nu-mi place să las pe nimeni să se apropie în spațiul meu.
Citește și: Mireasa, sezon 12. Cum au apărut Lavinia și Adin în live după ce doamna Adriana le-a sugerat să renunțe la relație
Cum au răspuns 4 fete din casă, întrebate cărui băiat din cursa de eliminare ar oferi o amuletă salvatoare
„Eu am simțit foarte puțin, dar nu atât de mult încât să-mi confirme. În momentul de față eu nu o văd mai mult decât ca pe o prietenă pe Samina.
Raluca Preda le-a invitat pe fetele din platou să-și imagineze că au o amuletă și că pot salva un băiat aflat în cursa de eliminare. Diana și Ștefania au spus că l-ar salva pe Alexandru, iar Emily și Samina au spus că l-ar salva pe Virgil. Moderatoarea le-a mulțumit pentru răspunsuri, dar le-a precizat că a fost doar un joc de imaginație. Virgil, Alexandru și Dian sunt în cursa de eliminare, iar decizia aparține publicului.Mireasa, sezon 12. Băieții au făcut gesturi inedite pentru a o impresiona pe Denisa. Fata a desemnat un câștigător... Chat-ul zilei la Mireasa, 17 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...