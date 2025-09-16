Mireasa, sezon 12. Sorin i-a spus Dianei că între ei nu poate fi o relație. Cum a reacționat fata

Sorin și-a dat seama că nu se simte atras fizic de Diana și că nu-și dorește o relație cu ea. În emisia live de Mireasa de pe 16 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu momentul în care băiatul i-a spus fetei ceea ce simte.

Sorin îi spunea lui Kiprianos că nu se simte atras de Diana, în ciudat faptului că e o femeie matură și hotărâtă, așa cum își dorește el.

„Ea ar fi ce am nevoie, dar nu pot să mă îndrăgostesc. Nu e acel ceva, nu știu să explic. E ceva de inimă, nu doar de rațiune. Să simtă inima că e căldura aia sufletească când stă aproape. DIn punctul de vedere al caracterului ea are tot ce am eu nevoie. Cred că nu mă simt destul de atras de ea fizic. Nu poți să stai cu o femeie în casă doar pentru că îți place felul ei de a fi și cum gândește. E foarte mult respect între mine și Diana. E ca prietena aia din copilărie cu care îți permiți să faci glume, dar nu-ți permiți să o vezi dezbărcată”, i-a spus Sorin lui Kiprianos. Ulterior, băiatul i-a spus fetei ce simte.

„Cred că nu mă simt destul de atras de ea fizic”. Sorin i-a spus Dianei că între ei nu poate fi o relație. Cum a reacționat fata

Sorin: Parcă nu simt să merg mai departe

Diana: Dacă nu simți, nu face!

Sorin: Mă simt aiurea rău de tot! Mă simt prost!

Diana: Nu trebuie să te simți prost

Sorin: Eu am respect mare față de tine și te văd ca pe o prietenă.

Diana: Da. Și e foarte ok. Nu te simți prost! Fă ce simți! Nu te judec, nu sunt supărată, nu sunt dezamăgită, totul este în regulă. Nici n-ar fi ok să forțăm ceva.

Diana a spus în live că l-a înțeles pe Sorin: „A încercat să facă anumiți pași. Suntem buni prieteni. Nu cred că e ceva urât. Eu sunt de părere că există prietenie între femeie și bărbat. Mă bucur că am clarificat”.

