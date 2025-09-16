Mireasa, sezon 12. Sorin i-a spus Dianei că între ei nu poate fi o relație. Cum a reacționat fata

Antena Căutare
Sorin și-a dat seama că nu se simte atras fizic de Diana și că nu-și dorește o relație cu ea. În emisia live de Mireasa de pe 16 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu momentul în care băiatul i-a spus fetei ceea ce simte. 

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 16:26 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 16:33

Sorin îi spunea lui Kiprianos că nu se simte atras de Diana, în ciudat faptului că e o femeie matură și hotărâtă, așa cum își dorește el.

„Ea ar fi ce am nevoie, dar nu pot să mă îndrăgostesc. Nu e acel ceva, nu știu să explic. E ceva de inimă, nu doar de rațiune. Să simtă inima că e căldura aia sufletească când stă aproape. DIn punctul de vedere al caracterului ea are tot ce am eu nevoie. Cred că nu mă simt destul de atras de ea fizic. Nu poți să stai cu o femeie în casă doar pentru că îți place felul ei de a fi și cum gândește. E foarte mult respect între mine și Diana. E ca prietena aia din copilărie cu care îți permiți să faci glume, dar nu-ți permiți să o vezi dezbărcată”, i-a spus Sorin lui Kiprianos. Ulterior, băiatul i-a spus fetei ce simte.

„Cred că nu mă simt destul de atras de ea fizic”. Sorin i-a spus Dianei că între ei nu poate fi o relație. Cum a reacționat fata

Sorin: Parcă nu simt să merg mai departe

Diana: Dacă nu simți, nu face!

Sorin: Mă simt aiurea rău de tot! Mă simt prost!

Diana: Nu trebuie să te simți prost

Sorin: Eu am respect mare față de tine și te văd ca pe o prietenă.

Diana: Da. Și e foarte ok. Nu te simți prost! Fă ce simți! Nu te judec, nu sunt supărată, nu sunt dezamăgită, totul este în regulă. Nici n-ar fi ok să forțăm ceva.

Diana a spus în live că l-a înțeles pe Sorin: „A încercat să facă anumiți pași. Suntem buni prieteni. Nu cred că e ceva urât. Eu sunt de părere că există prietenie între femeie și bărbat. Mă bucur că am clarificat”.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

