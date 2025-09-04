Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a dat un avertisment în live: „Data viitoare dăm amendă”. Ce s-a întâmplat

În emisia live de Mireasa de pe 4 septembrie 2025 Simona Gherghe a dat un avertisment pentru vorbitul în zonele unde nu „bat” camerele de filmat.

Ionuț i-a atras atenția lui Dian că a afirmat că cineva ar fi spus că ar fi preferat să plece Alexandru în locul lui Ion, fără să dea nume. Cei doi băieți au avut o discuție aprinsă. În emisia live de Mireasa s-a continuat să se dezbată subiectul și mai mulți băieți s-au declarat deranjați de „neasumarea” lui Dian.

Dian: Știți că sunt unghiuri moarte în care poți să te ascunzi?

Virgil: Ce te face să crezi că m-aș băga într-un unghi mort cu Ion să vorbesc despre unul dintre voi? Atunci când auzi ceva și nu ești convins de ce ai auzit nu te duce la x să faci o afirmație greșită.

Dian: Ionuț m-a provocat și amenințat că vezi Doamne ce o să se întâmple în platou. Eu sunt în lumea mea. Poate am visat și am zis aici.

Ionuț: Am spus că eu o să spun lucrurile cu subiect și predicat.

Virgil: Și crede-mă că nu m-aș băga într-un unghi mort să vorbesc despre tine pe la spate. M-aș băga și eu cu o fată, iertați-mă!

Simona Gherghe a dat un avertisment în live: „Data viitoare dăm amendă”. Ce s-a întâmplat

„Vă rog să nu folosiți unghiurile moarte că s-ar putea să vă dau amendă”, a spus Simona Gherghe. Ulterior, prezentatoarea a dat un avertisment pentru că Emily i-a spus Dianei că îl place pe Kiprianos la dușuri, acolo unde nu sunt camere de filmat.

„Acum vă dau avertisment, data viitoare vă dau amendă! Emily, Diana, ați vorbit la duș. Aveați lavalierele, dar nu sunteți filmate acolo. Să știți pentru data viitoare! Evitați când mergeți la baie să vorbiți, că nu putem să difuzăm. S-a întâmplat și acum în pauză. Liviu și Ionuț vorbeau între cabinele de duș. Nu putem să dăm la televizor comentariile lor. Înțelegeți? Deci avertisment! Data viitoare dăm amendă!”, a spus Simona Gherghe.

