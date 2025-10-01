Mireasa, sezon 12. Sorin, despre legătura cu Diana: „Ori e obișnuință, ori sunt sentimente și din partea mea”

În emisia live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o discuție purtată de Diana cu Sorin. Fata a plâns în fața băiatului.

După ce s-a gândit la fosta iubită, Sorin a mărturisit că nu simte să se îndepărteze de Diana. În acest context, concurentul Mireasa s-a întrebat dacă nu cumva începe să aibă sentimente pentru fata alături de care și-a petrecut mult timp în casa Mireasa. Diana a plâns în fața lui Sorin.

După ce Diana a plâns în fața lui Sorin, băiatul a făcut o mărturisire surprinzătoare. Ce a spus în live, după o perioadă de gândire: „Ori sunt sentimente și din partea mea...”

Sorin: Nu vreau să mai plângi, Diana!

Diana: Dar nu pot. M-am abținut atât. Tot timpul m-am închis în baie, să nu vadă nimeni! Nu mai pot ascunde toate chestiile care mi s-au adunat de ceva timp! E una când te întâlnești cu omul și pleci acasă la tine, alta e când îl vezi mereu pe omul ăla. E mult mai greu, crede-mă! În momentul ăsta mă simt foarte-foarte rău. Mă simt foarte singură!

Sorin: Dar nu ești singură!

Diana: Pentru că vin eu la tine. Crezi că mie îmi place?

Sorin: Chestia e că nici eu nu pot să stau departe de tine!

Diana: Dar tu crezi că eu pot?

Sorin a mărturisit că nu mai știe ce se întâmplă în sufletul lui.

„Ori e obișnuință, ori sunt și sentimente din partea mea. Aseară m-am gândit. Îmi venea să plâng și eu în fața ei. Eu nu simt să mă îndepărtez”, a spus Sorin.

