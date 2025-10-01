Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Sorin, despre legătura cu Diana: „Ori e obișnuință, ori sunt sentimente și din partea mea”

În emisia live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o discuție purtată de Diana cu Sorin. Fata a plâns în fața băiatului. 

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 14:47

După ce s-a gândit la fosta iubită, Sorin a mărturisit că nu simte să se îndepărteze de Diana. În acest context, concurentul Mireasa s-a întrebat dacă nu cumva începe să aibă sentimente pentru fata alături de care și-a petrecut mult timp în casa Mireasa. Diana a plâns în fața lui Sorin.

După ce Diana a plâns în fața lui Sorin, băiatul a făcut o mărturisire surprinzătoare. Ce a spus în live, după o perioadă de gândire: „Ori sunt sentimente și din partea mea...”

Sorin: Nu vreau să mai plângi, Diana!

Diana: Dar nu pot. M-am abținut atât. Tot timpul m-am închis în baie, să nu vadă nimeni! Nu mai pot ascunde toate chestiile care mi s-au adunat de ceva timp! E una când te întâlnești cu omul și pleci acasă la tine, alta e când îl vezi mereu pe omul ăla. E mult mai greu, crede-mă! În momentul ăsta mă simt foarte-foarte rău. Mă simt foarte singură!

Sorin: Dar nu ești singură!

Diana: Pentru că vin eu la tine. Crezi că mie îmi place?

Sorin: Chestia e că nici eu nu pot să stau departe de tine!

Diana: Dar tu crezi că eu pot?

Sorin a mărturisit că nu mai știe ce se întâmplă în sufletul lui.

„Ori e obișnuință, ori sunt și sentimente din partea mea. Aseară m-am gândit. Îmi venea să plâng și eu în fața ei. Eu nu simt să mă îndepărtez”, a spus Sorin.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

