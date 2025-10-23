Mireasa, sezon 12. Sorin nu a vrut să mai intre în platou. De ce a răbufnit și ce s-a întâmplat între el și Diana

Sorin a răbufnit și nu a vrut să mai intre în platou la Mireasa. Capriciile Iubrii. Ce s-a întâmplat între el și Diana.

După un material în care Diana și Sorin discutau discuțiile tensionate din platou, Diana îi spunea lui Sorin că și-ar dori ca el să intervină să îi ia apărarea.

„Când se aduce astfel de acuzații, tu pot să iei cuvântul. Pentru că doar tu ești în măsură. Pentru că eu petrec cu tine cel mai mult timp în casa asta”, i-a spus fata.

„Eu am pretenția să nu mai intrii în anumite discuții”, a răspuns el.

Ulterior, în platou, Sorin a răbufnit. „Care probleme? Că sunt problemele pe care le face cu Liviu și Ștefania! Deci mi s-a pus pe creier lucrul acesta. Noi în casă trebuie să ascultăm aceleași subiecte, Liviu - Ștefania, Liviu - Lavinia. În loc să le discutăm pe ale noastre, eu stau să o împac pe ea cu subiectele astea. Asta mă stresează pe mine și i-am zis: Nu te mai băga acolo!”, a explicat băiatul.

„Te rog, nu ridica tonul”, l-a rugat Diana.

După pauza publicitară, Sorin și Diana nu au mai stat unul lângă celălalt. Mai mult, Raluca Preda a dezvăluit că băiatul nu mai voia să intre în platou.

„Am remarcat că Diana, nu ai vrut să stai lângă Sorin, de ce?, a întrebat prezentatoarea.

„Pur și simplu, nu mi-am dorit în momentul acesta”, a explicat fata.

„Cert este că nici Sorin nu a vrut să mai revină în platou, mi-au spus colegii mei”, a mai dezvălui Raluca Presa. „Ce s-a întâmplat, Sorin, te plictisesc subiectele noastre sau te deranjează să fii în preajma Dianei?, a mai întrebat aceasta.

„Este exclus așa ceva, nu”, a declarat el.

