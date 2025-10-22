Mireasa, sezon 12. Ștefania a primit o scrisoare de la mama ei. Simona Gherghe a citit întreg mesajul în live

Simona Gherghe a anunțat-o pe Ștefania că are o surpriză pentru ea. Prezentatoarea i-a dezvăluit fetei că mama ei i-a trimis o scrisoare de încurajare și a citit mesajul în emisia live.

În emisia live din 22 octombrie 2025, Ștefania și Liviu au recuoscut că sunt afectați de discuțiile care au loc în prezent în casă.

„Astăzi nu este ziua cea mai frumoasă, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine. Suntem foarte tensionați, dormim prost. O să depășim lucrurile aceastea”, a spus fata. Apoi, Simona Gherghe i-a dezvăluit că are o surpriză pentru ea.

„Ștefania, am ceva pentru tine. Mama tot încearcă să ajungă la tine cumva. Nu reușește să intre în legătură telefonică directă din princina job-ului, prin urmare ne-a rugat să îți transmite un mesaj, pe care eu acum o sa ți-l citesc”, a mai spus gazda show-ului.

Ștefania a primit o scrisoare de la mama ei. Simona Gherghe a citit-o în live

Ștefania a primit un mesaj de încurajare din partea mamei sale, care a emoționat-o profund. Fata a început să plângă la auzul cuvintelor din scrisoare.

Mama ei a vrut să o îmbărbăteze și i-a oferit și câteva sfaturi în legătură cu cel pe care îl va alege ca partener.

„Dragostea mea, Ștefania,

Mami te iubește enorm și îți simte lipsa în fiecare zi. Te văd - chiar și de la distanțā - cât de apăsată ești în ultima vreme, câtă oboseală iți poartă ochii, cătă tăcere ițo apasā sufletul. Știu că treci printr-o perioadă tensionată și grea, plină de certuri, vorbe care dor și momente care te coboară Dar vreau să-ți amintești că nu ești singură. Eu sunt mereu aici. Cu toată inima mea. Tu ești o fată minunată, cu un suflet frumos, care merită liniște, respect și iubire. Nu lasa răutățile celor din jur să te definească sau sa-ți răpească bucuria de a fi tu insăți. Ai crescut frumos și sunt mândră de tine, indiferent de tot ce se intâmplă in jur!

În ceea ce priveste dragostea, las-o să curgă firesc. Nu te grăbi, nu te forța. Cunoaște-I, cunoaște-te pe tine lângă el, și vedeți împreunā dacă povestea voastră rămâne una de prietenie sau prinde rădăcini mai adânci. Important e să fie sinceritate, respect si bunătate - și, mai presus de toate, să nu te pierzi pe tine încercând să păstrezi pe altcineva.

Ai incredere in tine, suflet drag. Răbdarea și blândețea ta vor fi cele care te vor ghida ca de fiecare dată. Și oricăt de grele ar părea unele zile, nu uita: mami e aici. Te iubesc necondiționat!”, scrie în scrisoarea pe care Ștefania a primit-o de la mama ei.

