Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live

Mireasa, sezon 12. Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live

În sezonul 12 Mireasa task-ul cabinei telefonice a debutat în dimineața zilei de 12 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:59 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 16:03

Trei cupluri câștigătoare din sezoanele 9, 10 și 11 Mireasa au dat startul task-ului Cabinei Telefonice în sezonul 12: Delia și Liviu, Laura și Mihai și Maria și Cristian. Toate cele trei cupluri au avut parte de noaptea la hotel câștigată în urma task-ului cabinei, Liviu, Laura și Maria câștigând în sezoanele lor. Telespectatorii Mireasa s-au bucurat să-i vadă pe toți foștii concurenți, în special pe Maria, care este însărcinată și a apărut cu burtica de gravidă.

Task-ul Cabinei telefonice a început la 09:45. În cabină au intrat: Loredana, Ștefania, Cristian, Denisa, Lavinia, Adin, Alex, Florina, Diana, Ionuț. Până la începutul emisiei live au ieșit: Loredana, Ștefania și Cristian.

Mai mulți băieți, printre care și Sorin, au considerat că s-a furat startul, pentru că mai mulți concurenți au început să alerge la „Fiți gata!”

Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live. Sorin a luat o decizie

În timpul emisiei live, a sunat AdrenaLINIA, iar Sorin a primit misiunea de a alege pe cineva care să intre în cabină. Fără să stea pe gânduri, Sorin a spus: „Eu”, și a intrat în cabina telefonică.

Au fost mici încălcări de regulament, iar concurenții au primit dezavantaje: Denisa a pus mâna pe față, Lavinia s-a sprijinit pe cabimă, iar Diana s-a sprijinit pe Sorin.

„În pauză s-a întâmplat următorul lucru. S-a dat o imunitate, concurenții au primit o imunitate, votată de cei din cabină”, a anunțat Simona Gherghe.

Ștefania a eliminat un băiat și o fată din cabina telefonică. Pe cine a ales

Mai târziu, AdrenaLINIA a sunat pentru Mireasa Săptămânii. Ștefania a trebuit să elimine o fată și un băiat din cabină, în afară de Denisa, care avea imunitate. Mireasa Săptămânii a decis să-i elimine pe Lavinia și pe Sorin. Pe Lavinia pentru că avea să rămână Adin și ar fi avut în continuare șanse duble și pe Sorin pentru că a intervenit pe parcurs.

La ora 16:01 s-a ridicat gradul de dificultate. Simona Gherghe a anunțat că cei din cabină trebuie să stea cu mâinile la ceafă.

+5
Mai multe fotografii

În istoria acestui task, recordul de timp este deținut de Bogdana. În sezonul 8 a stat 10 ore și 51 de minute. Pe locul 2, Maria, a stat în sezonul 11 10 ore și 5 minute, iar pe locul 3, Gabriela, a stat în sezonul 6 9 ore și 49 de minute.

Chat-ul zilei la Mireasa, 12 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show... Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia...
Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare
Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică”
Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x