Mireasa, sezon 12. Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live

În sezonul 12 Mireasa task-ul cabinei telefonice a debutat în dimineața zilei de 12 noiembrie 2025.

Trei cupluri câștigătoare din sezoanele 9, 10 și 11 Mireasa au dat startul task-ului Cabinei Telefonice în sezonul 12: Delia și Liviu, Laura și Mihai și Maria și Cristian. Toate cele trei cupluri au avut parte de noaptea la hotel câștigată în urma task-ului cabinei, Liviu, Laura și Maria câștigând în sezoanele lor. Telespectatorii Mireasa s-au bucurat să-i vadă pe toți foștii concurenți, în special pe Maria, care este însărcinată și a apărut cu burtica de gravidă.

Task-ul Cabinei telefonice a început la 09:45. În cabină au intrat: Loredana, Ștefania, Cristian, Denisa, Lavinia, Adin, Alex, Florina, Diana, Ionuț. Până la începutul emisiei live au ieșit: Loredana, Ștefania și Cristian.

Mai mulți băieți, printre care și Sorin, au considerat că s-a furat startul, pentru că mai mulți concurenți au început să alerge la „Fiți gata!”

Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live. Sorin a luat o decizie

În timpul emisiei live, a sunat AdrenaLINIA, iar Sorin a primit misiunea de a alege pe cineva care să intre în cabină. Fără să stea pe gânduri, Sorin a spus: „Eu”, și a intrat în cabina telefonică.

Au fost mici încălcări de regulament, iar concurenții au primit dezavantaje: Denisa a pus mâna pe față, Lavinia s-a sprijinit pe cabimă, iar Diana s-a sprijinit pe Sorin.

„În pauză s-a întâmplat următorul lucru. S-a dat o imunitate, concurenții au primit o imunitate, votată de cei din cabină”, a anunțat Simona Gherghe.

Ștefania a eliminat un băiat și o fată din cabina telefonică. Pe cine a ales

Mai târziu, AdrenaLINIA a sunat pentru Mireasa Săptămânii. Ștefania a trebuit să elimine o fată și un băiat din cabină, în afară de Denisa, care avea imunitate. Mireasa Săptămânii a decis să-i elimine pe Lavinia și pe Sorin. Pe Lavinia pentru că avea să rămână Adin și ar fi avut în continuare șanse duble și pe Sorin pentru că a intervenit pe parcurs.

La ora 16:01 s-a ridicat gradul de dificultate. Simona Gherghe a anunțat că cei din cabină trebuie să stea cu mâinile la ceafă.

În istoria acestui task, recordul de timp este deținut de Bogdana. În sezonul 8 a stat 10 ore și 51 de minute. Pe locul 2, Maria, a stat în sezonul 11 10 ore și 5 minute, iar pe locul 3, Gabriela, a stat în sezonul 6 9 ore și 49 de minute.