Mamele sunt nemulțumite de doamna Nicoleta. Doamnele Virginia și Liliana au discutat despre mama lui Cristian.

Tensiuni între cele trei mame de la Mireasa. Două dintre ele consideră că doamna Nicoleta are un ton nepotrivit.

Mireasa sezon 12. Tensiuni între mame. Bunica Virginia și doamna Liliana sunt deranjate de doamna Nicoleta. Ce au să îi reproșeze

În dormitor, doamnele Virginia și Liliana o vorbeau pe doamna Nicoleta. Cele două ridicau mai multe probleme, principala fiind tonul mamei.

„Nu aș putea să am zi de zi o persoană...”, a zis doamna Liliana, cu trimitere la doamna Nicoleta. Mai târziu, nu doar tonul mamei lui Cristian era comentat, ci și felul în care face curat.

Însoțitoarea lui Liviu nu s-a arătat încântată de felul în care doamna Nicoleta dă cu mătura. ”Ce pot să spun, asta e strict părerea lor. Strict de vocea mea, într-adevăr, când sunt supărată, ridic tonul. Dacă nu le convine ceva, era clar să vorbească cu mine, să știu și eu aceste chestii”, a comentat mama lui Cristian.

Atunci, doamna Liliana i-a reamintit de un moment din dimineața zilei de marți, când doamna ar fi vrut să dea cu mopul, deși nu s-a dat cu mătura. Mama a negat că lucrurile au stat așa cum au fost povestite de doamna Liliana.

”Nu mă puteți schimba pe mine, asta e tonul meu și gata”, s-a enervat mama lui Cristian. Aceasta le-a atras atenția să nu mai comenteze la adresa ei și a fiului, căci mamele au fost deranjate că mama sa îi spală hainele.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.