Mireasa, sezon 12. Virgil a luat legătură cu Cosmin și Ale. Reacția băiatului la dezvăluiri i-a lăsat fără cuvinte

Vigil a vorbit cu Cosmin și Ale, după ce băiatul a recunoscut că o place pe fata de care Virgil s-a declarat îndrăgostit.

Cosmin a plâns după ce a recunoscut că o place pe Ale, pentru că cei doi au fost foarte buni prieteni. La rândul ei, fata tocmai ce îl chemase înapoi în casă, însă la o zi distanță a anulat chemarea. Ulterior, fostul concurent a luat legura cu cei doi pentru a lămuri situația.

Cosmin, șocat de reacția lui Virgil după ce a dezvăluit că o place pe Ale. Fostul concurent a luat legătura cu cei doi

Cosmin a fost primul care a discutat cu prietenul lui Virgil și i-a mărturisit că e supărat pentru că știe că ceea ce simte „nu este corect”.

Ba, e foarte corect. Stai liniștit că eu nu te judec. În continuare, e consider fratele meu. Am vorbit cu Ale înaninte să plec, i-am zis dacă o să fie un băiat care să te placă, sau să îți placă îndreaptă-te spre el. Tu nu ai mințit pe nimeni. Poate că nu ai fost sincer cu tine însuți. Îți spun sincer, că eu când am ieșit din casă, am știut că o să se rupă cunoașterea ta cu Loredana. Nu am crezut în voi. Nu te judec, nu te văd cu alți ochi. Sfatul meu pentru tine e să faci ce simți, mai ales cu Ale. Ai răbdare cu tine și cu ea pentru că Ale e o fată mișto. O plac, dar nu în modul acela foarte foarte tare. Ieșind și întâmpinând viața de afară, mi-am dat seama că sentimentele mele nu sunt foarte puternice pentru Ale. Contextul din casă m-a făcut să cred că sentimentele mele sunt foarte puternice, dar nu este așa”, a mărturisit Virgil.

„Vom vedea, dar având în vedere situația de față, aleg să nu fac nimic. E o situație dificilă”, a ținut să adăuge și Cosmin.

Apoi, a venit rândul lui Ale să discute cu băiatul care i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea, înainte să fie eliminat. Cei doi a avut un schimb de replici tăioase.

„Tu mi-ai spus niște lucruri în ultima zi, anume că începi să mă îndrăgostești”, i-a reproșat aceasta.

„Da, într-adevăr, începusem să am o atracție aparte față de tine, situațiile din casă m-au făcut să am sentimentele foarte intense și amplificate. În continuare îmi place de tine și oricum vrea să vorbim acasă când vii”, i-a dezvăluit băiatul.

„Eu nu vreau să ieși, să știi. Eu vreau să știe toată lumea, să nu ieși pentru mine. Să nu te voteze să ieși pentru mine. Îmi pare rău că din cauza mea ai fost votată”, a mai adăugat Virgil.

„Mă bucur că ți-a trecut îndrăgosteala. Nu sunt dezamăgită pentru că nu aveam așteptări, mi s-a spus că așa ești tu. Mă amuzi foarte tare. Chiar mă bucur. Eram foarte supărată, dar chiar m-am distrat”, a concluzionat ea.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

