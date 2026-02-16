Mireasa, sezon 13. Alan a oprit cunoașterea cu Roxi în emisia live. Cum a reacționat fata: „Fac ceea ce simt!”

Alan a oprit cunoașterea cu Roxi în emisia live de vineri din Mireasa, de pe 16 februarie 2026. Fata a fost luată prin surprindere de alegerea băiatului.

Roxi și Alan au avut o discuție tensionată. În urma cuvintelor pe care și le-au spus, băiatul a luat o decizie neașteptată chiar în emisia live de luni, 16 februarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul Iubirii.

Tânărul a hotărât să încheie cunoașterea cu fata de care s-a apropiat în casa show-ului matrimonial. Până și concurenta a fost luată prin surprindere de alegerea lui, având în vedere că îi făcuse o promisiune înainte de a da verdictul final.

„S-a mai luminat ceva în mintea ta sau s-a întunecat mai rău?”, a decis Roxi să-l întrebe pe Alan la petrecerea de sâmbătă.

„Dacă tu ai simțit niște lucruri de ce nu mi-ai spus?”, i-a dezvăluit băiatul.

„Urma să îți spun dacă vedeam că merg lucrurile așa”, a precizat fata.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Darius și Adi, scandal de proporții în casa băieților. Alan și Sebastian au intervenit. De la ce a pornit totul

„Pentru că vreau să te cunosc pe tine, să mă îndrăgostesc de tine, ca femeie! Dacă ai să-mi dai o explicație bună...”, a mai spus Alan, vizibil afectat de cele întâmplate.

„Insistăm degeaba!”, a fost replica ce l-a făcut pe concurentă să se dea bătut în discuția cu Roxi.

„Atunci să nu mai insistăm și să lăsăm lucrurile așa cum sunt! Avem 26 de ani, nu mai suntem niște copii, pe bune!”, a mai adăugat el.

„Am înțeles părerea ta și n-are sens să mai insistăm asupra situației!”, i-a zis fata.

În timpul petrecerii, Alan le-a povestit băieților despre tensiunile dintre el și Roxi, însă nu a primit sfaturile la care se aștepta din partea lor: „Am avut o discuție cu ea și mi-a spus niște lucruri care mie nu-mi plac. Și eu sunt... nu mai am chef de nimic!”.

„Atunci hai să ne liniștim și vorbim luni! Mă consider un bărbat cu principii din cap până-n picioare! (...) Eu n-am venit aici să mă joc!”, i-a mai spus concurentul.

Cum a reacționat Roxi la aflarea veștii că Alan a pus punct cunoașterii cu ea de la Mireasa: Meciul Iubirii

În emisia live de luni, 16 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii s-a luat o hotărâre de moment. Alan a decis să rupă cunoașterea cu Roxi și să stea departe de ea. Alegerea lui a uluit-o pe fată, însă nu s-a opus.

Tânăra a avut o reacție neașteptată. Nu a intrat în discuții cu băiatul, acceptându-i decizia.

„Nu pot să mă mulțumesc cu jumătăți de măsură!”, a mărturisit Alan.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Halima să plângă. Ce dezvăluire neașteptată i-a făcut Emei: „Am vrut să-ți spun”

„Asta simt! Fac ceea ce simt. Am niște principii de care mă țin! Chiar dacă o spun cu durere în suflet o fac pentru că simt! Eu am spus lucrurilor pe nume de la bun început”, a mai punctat el în fața camerelor de filmat.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.