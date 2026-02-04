Mireasa, sezon 13. Adi i-a oferit cartonașul roșu Roxanei. Vestea a luat-o prin surprindere pe fată. Ce a aflat

Antena Căutare
Roxana a avut parte de o surpriză din partea noului concurent. Adi i-a oferit fetei un cartonaș roșu. Vestea pe care a primit-o tânăra a lăsat-o fără cuvinte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 14:44 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 16:10

Pentru că este cel mai nou concurent din casa show-ului matrimonial, Adi a avut parte de câteva momente alături de toate fetele din emisiune pentru a-și da seama de cine se simte atras.

De asemenea, băiatul a „eliminat” câte o concurentă la câteva minute, rămânând doar cu trei fete la masă. Printre acestea s-au numărat Daniela, Roxana și Claudia. În urma discuției avute cu ele, Adi a decis să-i ofere cartonașul roșu celei care este într-o cunoaștere cu Sebastian.

Ce „pedeapsă” a primit Roxana de la Adi la Mireasa: Meciul Iubirii. De ce a plâns concurenta

Roxana a primit o „pedeapsă” la care nu se aștepta pentru emisia live de miercuri din Mireasa sezonul 13. Tânăra nu a avut voie să comunice cu Sebastian, iar acest lucru a fost extrem de greu pentru ei.

Mai mult, fata trebuie să iasă la o întâlnire cu Adi.

„I-a dat cartonașu roșu!”, a fost reacția băieților din casă la aflarea veștii.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții în casa fetelor. Cum a enervat-o Halima pe doamna Mihaela. Cine a intervenit între ele

„E destul de greu”, a răspuns Roxana atunci când a fost întrebată despre cum este să stea departe de Sebastian.

De asemenea, un detaliu pe care telespectatorii l-au aflat în ediția de miercuri, de pe 4 februarie 2026, este faptul că tânăra a izbucnit în lacrimi, iar motivul pentru care a apelat la un gest a fost chiar situația în care se află Daniela.

„Am plâns pentru că am văzut-o pe Daniela foarte tristă și m-a întristat și pe mine”, a precizat ea.

„A menționat clar că îi plac fetele blonde cu ochii albaștri sau verzi și mă așteptam să-i placă Roxana”, a fost reacția lui Sebastian după decizia lui Adi.

„Chestia că nu pot comunica cu ea mă macină. Nu aș avea nimic să-i spun în mod deosebit, trebuie să fie ea. E deranjant să ții la cineva și să nu o poți întreba ce face..”, a mai punctat el.

„Mă simt pedepsită!”, a zis Roxana în glumă.

„Ca să îl liniștesc un pic pe Sebastian. Inițial, m-am gândit la altcineva, dar am zis să văd ce se întâmplă la masă.”, a mai dezvăluit Adi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

