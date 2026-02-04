Mireasa, sezon 13. Adi i-a oferit cartonașul roșu Roxanei. Vestea a luat-o prin surprindere pe fată. Ce a aflat

Roxana a avut parte de o surpriză din partea noului concurent. Adi i-a oferit fetei un cartonaș roșu. Vestea pe care a primit-o tânăra a lăsat-o fără cuvinte.

Pentru că este cel mai nou concurent din casa show-ului matrimonial, Adi a avut parte de câteva momente alături de toate fetele din emisiune pentru a-și da seama de cine se simte atras.

De asemenea, băiatul a „eliminat” câte o concurentă la câteva minute, rămânând doar cu trei fete la masă. Printre acestea s-au numărat Daniela, Roxana și Claudia. În urma discuției avute cu ele, Adi a decis să-i ofere cartonașul roșu celei care este într-o cunoaștere cu Sebastian.

Ce „pedeapsă” a primit Roxana de la Adi la Mireasa: Meciul Iubirii. De ce a plâns concurenta

Roxana a primit o „pedeapsă” la care nu se aștepta pentru emisia live de miercuri din Mireasa sezonul 13. Tânăra nu a avut voie să comunice cu Sebastian, iar acest lucru a fost extrem de greu pentru ei.

Mai mult, fata trebuie să iasă la o întâlnire cu Adi.

„I-a dat cartonașu roșu!”, a fost reacția băieților din casă la aflarea veștii.

„E destul de greu”, a răspuns Roxana atunci când a fost întrebată despre cum este să stea departe de Sebastian.

De asemenea, un detaliu pe care telespectatorii l-au aflat în ediția de miercuri, de pe 4 februarie 2026, este faptul că tânăra a izbucnit în lacrimi, iar motivul pentru care a apelat la un gest a fost chiar situația în care se află Daniela.

„Am plâns pentru că am văzut-o pe Daniela foarte tristă și m-a întristat și pe mine”, a precizat ea.

„A menționat clar că îi plac fetele blonde cu ochii albaștri sau verzi și mă așteptam să-i placă Roxana”, a fost reacția lui Sebastian după decizia lui Adi.

„Chestia că nu pot comunica cu ea mă macină. Nu aș avea nimic să-i spun în mod deosebit, trebuie să fie ea. E deranjant să ții la cineva și să nu o poți întreba ce face..”, a mai punctat el.

„Mă simt pedepsită!”, a zis Roxana în glumă.

„Ca să îl liniștesc un pic pe Sebastian. Inițial, m-am gândit la altcineva, dar am zis să văd ce se întâmplă la masă.”, a mai dezvăluit Adi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

