Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții în casa fetelor. Cum a enervat-o Halima pe doamna Mihaela. Cine a intervenit între ele

Un scandal de proporții a avut loc în casa fetelor la Mireasa: Meciul Iubirii. Doamna Mihaela a fost scoasă din sărite de Halima. Tânăra a intervenit într-o discuție pe care femeia o avea cu doamna Melinda. Iată ce a urmat.

Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 14:11 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 14:36

Tensiunile nu au dispărut din casa show-ului matrimonial. De data aceasta, doamna Mihaela și Halima s-au aflat în centru atenției. Concurenta a reușit să o scoată din sărite pe cea care l-a însoțit pe Sebastian în emisiune.

O discuție cu doamna Melinda a dus la un scandal de proporții. Doamna Mihaela s-a enervat foarte tare atunci când Halima a intervenit, în nenumărate rânduri, în conversația lor. Femeia nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

„Eu tot ce am vorbit cu Daniela a fost despre mine și exemplele mele de viață. Nu văd că am greșit cu ceva.”, i-a spus aceasta doamnei Melinda despre situația delicată dintre Darius și Daniela.

Mai mult, doamna Mihaela a încins spiritele de pe platoul de filmare cu o replică controversată.

„Te rog frumos, că nu ești în live. Deja ai sărit calcul! N-ai respect. Eu așteptam niște scuze că mi-ai jignit în live”, i-a spus doamna Mihaela concurentei, după ce a întrerupt-o de mai multe ori.

„Scuze pentru ce dacă eu n-am jignit?”, i-a răspuns Halima.

„Nu vă e rușine! Psihopatele lui Pește!”, a spus doamna Mihaela la nervi.

„Mi-a scăpat!”, a mai completat ea atunci când fetele i-au atras atenția.

„Mi-ați spus că sunt psihopată!”, a mai precizat Halima.

Doamna Melinda nu a mai ținut cont de camerele de filmat și i-a adresat cuvinte dure doamnei Mihaela.

„Știți cum sunteți? Cu două fețe! Vă place circul și scandalul! În locul meu v-ați spus doamna Mihaela?”, i-a zis mama lui Darius.

„Ne certăm ca nebunii aici!”, a fost reacția Amaliei.

Simona Gherghe i-a atras atenția Halimei în direct la Mireasa: Meciul Iubirii, după scandalul cu doamna Mihaela

Conflictul dintre Halima, doamna Melinda și doamna Mihaela a continuat și în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Acestea au dat cărțile pe față, iar Simona Gherghe a intervenit imediat.

Prezentatoarea TV a ținut să-i atragă atenția concurentei pentru faptul că nu o lasă să vorbească.

„Te bagi rău. Nu mă lași să duc o idee până la capăt! Hello, ascultă! Uită-te la mine!”, i-a mărturisit Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
