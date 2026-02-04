Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții în casa fetelor. Cum a enervat-o Halima pe doamna Mihaela. Cine a intervenit între ele

Un scandal de proporții a avut loc în casa fetelor la Mireasa: Meciul Iubirii. Doamna Mihaela a fost scoasă din sărite de Halima. Tânăra a intervenit într-o discuție pe care femeia o avea cu doamna Melinda. Iată ce a urmat.

Tensiunile nu au dispărut din casa show-ului matrimonial. De data aceasta, doamna Mihaela și Halima s-au aflat în centru atenției. Concurenta a reușit să o scoată din sărite pe cea care l-a însoțit pe Sebastian în emisiune.

O discuție cu doamna Melinda a dus la un scandal de proporții. Doamna Mihaela s-a enervat foarte tare atunci când Halima a intervenit, în nenumărate rânduri, în conversația lor. Femeia nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

„Eu tot ce am vorbit cu Daniela a fost despre mine și exemplele mele de viață. Nu văd că am greșit cu ceva.”, i-a spus aceasta doamnei Melinda despre situația delicată dintre Darius și Daniela.

Mai mult, doamna Mihaela a încins spiritele de pe platoul de filmare cu o replică controversată.

„Te rog frumos, că nu ești în live. Deja ai sărit calcul! N-ai respect. Eu așteptam niște scuze că mi-ai jignit în live”, i-a spus doamna Mihaela concurentei, după ce a întrerupt-o de mai multe ori.

„Scuze pentru ce dacă eu n-am jignit?”, i-a răspuns Halima.

„Nu vă e rușine! Psihopatele lui Pește!”, a spus doamna Mihaela la nervi.

„Mi-a scăpat!”, a mai completat ea atunci când fetele i-au atras atenția.

„Mi-ați spus că sunt psihopată!”, a mai precizat Halima.

Doamna Melinda nu a mai ținut cont de camerele de filmat și i-a adresat cuvinte dure doamnei Mihaela.

„Știți cum sunteți? Cu două fețe! Vă place circul și scandalul! În locul meu v-ați spus doamna Mihaela?”, i-a zis mama lui Darius.

„Ne certăm ca nebunii aici!”, a fost reacția Amaliei.

Simona Gherghe i-a atras atenția Halimei în direct la Mireasa: Meciul Iubirii, după scandalul cu doamna Mihaela

Conflictul dintre Halima, doamna Melinda și doamna Mihaela a continuat și în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 februarie 2026. Acestea au dat cărțile pe față, iar Simona Gherghe a intervenit imediat.

Prezentatoarea TV a ținut să-i atragă atenția concurentei pentru faptul că nu o lasă să vorbească.

„Te bagi rău. Nu mă lași să duc o idee până la capăt! Hello, ascultă! Uită-te la mine!”, i-a mărturisit Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.