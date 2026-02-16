Mireasa, sezon 13. Darius și Adi, scandal de proporții în casa băieților. Alan și Sebastian au intervenit. De la ce a pornit totul

Antena Căutare
Un scandal de proporții a avut loc în casa Mireasa. De data aceasta, protagoniștii au fost Darius și Adi. În ediția de luni a show-ului matrimonial, de pe 16 februarie 2026, Simona Gherghe a încercat să lămurească situația tensionată dintre cei doi.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 14:17 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 14:35

S-au dat replici acide în casa băieților. Darius și Adi au fost implicați într-un conflict de zile mari, iar imaginile au fost difuzate în ediția de luni, 16 februarie 2026, de la Mireasa. Aceștia s-au certat din cauza unei glume pe care a făcut-o unul dintre concurenți.

Gestul neașteptat pe care l-a făcut Adi atunci când Darius a încercat să se așeze pe canapea a stârnit o mulțime de reacții. Fiul doamnei Melinda nu s-a putut abține și a dat cărțile pe față, aruncând cu vorbe dure asupra colegului de platou.

„Ți-o zic pe cât se poate de frumos. Mai ai gesturi de....”, i-a zis tânărul.

„Ascultă tu la mine! Tu te pui și te așezi pe fața mea. Eu ce trebuia să fac? E din bun simț să spui că vrei să stai în canapea. Data viitoare mă întrebi dacă vrei să stai jos”, a precizat Adi, vizibil deranjat de situație.

„Ciocul mic! Văd că tu n-ai treabă cu nicio fată. Îți place de mine? E ultima dată când mai ai gesturi cu mine”, i-a mai spus Darius.

„Zi mersi că nu ți-am dat un șut! Dacă ești nesimțit, eu îți spun!”, a mai adăugat Adi.

Alan și Sebastian au intervenit în conflictul dintre Darius și Adi de la Mireasa: Meciul Iubirii

Atunci când discuția dintre cei doi a degenerat, Alan și Sebastian au încercat să calmeze spiritele. Eforturile lor au fost în zadar.

Mai mult, Adi a reușit să-l scoată din sărite și pe Alan. Acesta nu și-a mai stăpânit nervii atunci când băiatul a început să ridice tonul către el. Sebastian este cel care a sărit în apărarea concurentului, spunând că nici atitudinea lui Darius nu a fost potrivită.

„Bă, nu mai țipa! Dacă ți-am zis de trei ori să nu mai țipi, termină-te!”, a strigat Alan în platou.

„Se exagerează mult!”, a mai zis un alt concurent.

„Din nesimțirea lui tot eu am greșit!”, a ținut Adi să precizeze.

„M-am supărat că, într-adevăr, și gestul lui Adi a fost nepotrivit, dar și caracterul lui Darius.”, a mărturisit Sebastian despre conflictul dintre cei doi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

