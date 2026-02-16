Mireasa, sezon 13. Darius și Adi, scandal de proporții în casa băieților. Alan și Sebastian au intervenit. De la ce a pornit totul

Un scandal de proporții a avut loc în casa Mireasa. De data aceasta, protagoniștii au fost Darius și Adi. În ediția de luni a show-ului matrimonial, de pe 16 februarie 2026, Simona Gherghe a încercat să lămurească situația tensionată dintre cei doi.

S-au dat replici acide în casa băieților. Darius și Adi au fost implicați într-un conflict de zile mari, iar imaginile au fost difuzate în ediția de luni, 16 februarie 2026, de la Mireasa. Aceștia s-au certat din cauza unei glume pe care a făcut-o unul dintre concurenți.

Gestul neașteptat pe care l-a făcut Adi atunci când Darius a încercat să se așeze pe canapea a stârnit o mulțime de reacții. Fiul doamnei Melinda nu s-a putut abține și a dat cărțile pe față, aruncând cu vorbe dure asupra colegului de platou.

„Ți-o zic pe cât se poate de frumos. Mai ai gesturi de....”, i-a zis tânărul.

„Ascultă tu la mine! Tu te pui și te așezi pe fața mea. Eu ce trebuia să fac? E din bun simț să spui că vrei să stai în canapea. Data viitoare mă întrebi dacă vrei să stai jos”, a precizat Adi, vizibil deranjat de situație.

„Ciocul mic! Văd că tu n-ai treabă cu nicio fată. Îți place de mine? E ultima dată când mai ai gesturi cu mine”, i-a mai spus Darius.

„Zi mersi că nu ți-am dat un șut! Dacă ești nesimțit, eu îți spun!”, a mai adăugat Adi.

Alan și Sebastian au intervenit în conflictul dintre Darius și Adi de la Mireasa: Meciul Iubirii

Atunci când discuția dintre cei doi a degenerat, Alan și Sebastian au încercat să calmeze spiritele. Eforturile lor au fost în zadar.

Mai mult, Adi a reușit să-l scoată din sărite și pe Alan. Acesta nu și-a mai stăpânit nervii atunci când băiatul a început să ridice tonul către el. Sebastian este cel care a sărit în apărarea concurentului, spunând că nici atitudinea lui Darius nu a fost potrivită.

„Bă, nu mai țipa! Dacă ți-am zis de trei ori să nu mai țipi, termină-te!”, a strigat Alan în platou.

„Se exagerează mult!”, a mai zis un alt concurent.

„Din nesimțirea lui tot eu am greșit!”, a ținut Adi să precizeze.

„M-am supărat că, într-adevăr, și gestul lui Adi a fost nepotrivit, dar și caracterul lui Darius.”, a mărturisit Sebastian despre conflictul dintre cei doi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

