Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Halima să plângă. Ce dezvăluire neașteptată i-a făcut Emei: „Am vrut să-ți spun”

Marian a făcut-o pe Halima să plângă la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. În emisia live de luni, 16 februarie 2026, concurentul a lămurit întreaga situație. Mai mult, acesta a ținut să își ceară scuze pentru că a făcut-o să sufere.

Halima a fost pusă într-o situație delicată de către Marian, după apropierile avute în urmă cu o săptămână. Tânăra s-a supărat foarte tare după ce băiatul a refuzat să-i ofere un pahar cu apă.

Reacția concurentului a făcut-o pe fată să plângă. Halima nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în timpul petrecerii de sâmbătă. Deși are un caracter puternic, vorbele lui Marian i-au adus multă durere.

„Eu n-am nimic cu tine, tu ai ceva cu mine. Ai dat o glumă care nu-și avea locul”, i-a spus concurenta, vizibil deranjată de comportamentul lui Marian.

„Aș vrea să te evit! Nu e urât deloc! Dacă eu îți zic nu, e nu”, a precizat băiatul.

„E foarte urât! Sunt o proastă că sunt bună cu toată lumea și nu e același lucru”, a mai dezvăluit fata cu vocea tremurând și lacrimi pe față.

„Nu voi mai avea nicio interacțiune cu ea, nicio cunoaștere, nimic! N-are rost! Vreau să vorbesc cu subiectul ăsta pentru că nu are nimic de-a face cu noi”, a punctat Marian în fața concurentei, fără pic de reținere.

„Cu noi?! Oprește-te!”, a spus Halima uimită.

Ce confesiune neașteptată i-a făcut Marian unei alte concurente, după discuția cu Halima de la Mireasa: Meciul Iubirii

După discuția tensionată avută cu Halima, Marian a simțit nevoia să i se destăinuie Emei. Acesta nu a mai ținut cont de nimic și a început să își exprime sentimentele pentru noua concurentă.

„Interacțiunile mele cu Halima au fost interpretabile! Mie îmi place de tine și am o afinitate pentru tine! Am vrut să-ți spun lucrurile astea!”, a ținut băiatul să-i spună Emei.

Tânăra nu a fost deloc surprinsă de vorbele concurentului. Mai mult, aceasta și-a dorit să afle dacă printre băieții care o plac se numără și Sebastian.

Lacrimile vărsate de Halima au făcut-o pe Ema să reacționeze imediat. Tânăra și-a îmbrățișat și încurajat colega de platou. Mai mult, fata a adus cuvinte grele la adresa lui Marian pentru gest pe care l-a făcut față de prietena ei.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.