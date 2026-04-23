Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat cei trei

Alan și iubita lui, Ema, au luat o decizie neașteptată după ultimele tensiuni din casă. Cei doi au hotărât să facă pace cu doamna Mihaela. Vestea a luat-o prin surprindere și pe aceasta.

Tensiunile dintre Alan, Ema și doamna Mihaela au ajuns la final. Concurenții de la Mireasa: Meciul Iubirii au decis să încheie orice conflict cu aceasta.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra și cea care îl reprezintă pe băiat în casa show-ului matrimonial au avut parte de discuții acide. Cele două și-au adresat vorbe grele în fața camerelor de filmat.

Mai mult, doamna Mihaela i-a reproșat Emei că a văzut priviri între ea și Răzvan la petrece. Dezvăluirile acesteia au scos-o din sărite pe fată. Concurenta a dat cărțile pe față, stăpânindu-și cu greu reacțiile.

Cum a reacționat doamna Mihaela după ce Alan și Ema au decis să se împace cu ea

Pentru că și-au dorit să încheie orice conflict din casa Mireasa: Meciul Iubirii, Alan și Ema s-au împăcat cu doamna Mihaela. Vorbele celor doi au surprins-o într-un mod plăcut pe femeie.

„Voiam să vă iau și să vă zic că îmi cer scuze. Am înțeles greșit pentru că am tras concluzia înainte să vorbesc cu dumnevoastră. A fost greșeala mea că am crezut lucrul ăsta și v-am acuzat pe nedrept. Nu am vrut să ajung niciodată la o tensiune de genul”, i-a spus fata.

„E un cadou foarte frumos pentru mine! Accept cu mare drag. Ești foarte frumoasă și foarte inteligentă, iar asta poate fi un defect uneori. Tu trebuie să fii sigură, să analizezi, să despici firul în patru. Ești foarte analitică. Am spus și o mai spun, din păcate nu te mai recunoșteam. Erai un butoi cu pulbere”, a completat doamna Mihaela.

„Și eu vreau să-mi cer scuze față de dumneavoastră pentru că nu am avut o atitudine în gală, dar credeți-mă ca mi-a picat foarte prost. Modul în care ați pus dumnevoastră problema a lansat niște speculații prin care eu aș fi avut niște probleme în relație cu Ema. Eu nu am probleme în relația cu Ema, vă asigur 100%”, a mai adăugat și Alan.

