Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la Task-ul Cătușelor

Alan și Ema au fost surprinși în ipostaze neașteptate la Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi n-au mai ținut cont de camerele de filmat și au făcut ceea ce au simțit. Iată cum au fost filmați.

Alan și Ema au avut ocazia să se cunoască mai bine după ce au fost aleși de AdrenaLinia la Task-ul Cătușelor. Concurenții au avut parte de o discuție profundă care a dus către unele apropieri.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sora Amaliei a intervenit telefonic în emisia live. Ce a avertizat-o despre Roxi: „Trebuie să înceteze!”

De asemenea, băiatul nu a mai ținut cont de nimic și a apelat la gesturi tandre față de Ema. Aceștia au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau și se priveau insistent, în dormitor. Imaginile cu cei doi au fost discutate și în emisia live de miercuri din Mireasa, de pe 18 februarie 2026.

Cum au explicat Alan și Ema apropierile de la Mireasa: Meciul Iubirii

Încă de la primele ore ale dimineții, Alan și Ema au vorbit despre ce s-a întâmplat între ei cu o seară în urmă.

„Mi-e groază de imaginile care vor fi date!”, i-a spus fata.

„De ce?”, a întrebat-o concurentul.

„Pentru că nu știu. Sunt interpretabile, iar pe lângă acest fapt tu abia ai ieșit dintr-o cunoaștere cu Roxi. Îți dai seama că nu o să-i pice bine”, i-a răspuns ea.

„Ai făcut ceva de care să-i pară rău?”, a mai întrebat el.

„Doamne ferește! Am zis eu asta?”, a mai adăugat ea.

În emisia live de miercuri din Mireasa, de pe 18 februarie 2026, Simona Gherghe a abordat subiectul, iar Ema a oferit un răspuns sincer și direct. Fata a dezvăluit că a existat o chimie între ea și Alan încă de la prima interacțiune.

„Nu știu, e ceva!”, a mai completat tânăra.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian și Paula au fost încătușați la Task-ul Cătușelor. Ce a supărat-o pe Roxana la imaginile văzute

„Am simțit și eu. Asta am simțit să fac și asta am făcut! Ai vrea să mint?”, a mai evidențiat Alan.

„Interesant! Ce să zic?!”, a fost reacția Simonei Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.