Mireasa, sezon 13. Fetele, puse să aleagă trei concurente pentru eliminare! Pe cine au salvat băieții

AdrenaLinia a sunat și concurentele au fost puse se aleagă trei concurente pentru eliminare! Află ce decizii au luat și ce s-a întâmplat. Descoperă pe cine au salvat băieții.

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, AdrenaLinia a sunat și a adus o veste complet neașteptată printre fete! Tinerele au fost puse să decidă, în doar zece minute, care sunt cele trei concurente propuse la eliminare. Ulteior, băieții au decis pe cine salvează.

Fetele, puse să aleagă trei concurente pentru eliminare! Pe cine au salvat băieții, în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Amalia a auzit că sună AdrenaLinia și a răspuns. Nu mică a fost surpriza atunci când a auzit ce are de făcut. Mai exact, concurentele au primit misiunea de a alege trei concurente pentru eliminare.

Fetele s-au întâlnit, au discutat și au încercat să ia cea mai bună decizie.

„E clar că nu putem alege pe cineva care e deja într-o cunoaștere”, „Ar trebui să fie cineva care își dorește să plece, pentru că statul aici îi face rău”, „Sau pe cineva care nu a interacționat cu nimeni”, iată cum au analizat fetele situație.

Astfel, la final, acestea au ajuns la concluzia că le propun pentru eliminare pe Claudia, Diana și Paula. Apoi, AdrenaLinia a sunat și pentru băieți, iar aceștia au fost puși să salveze pe una dintre cele trei. După ce s-au sfătuit și au vorbit, concurenții au stabilit să o salveze pe Paula.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.