Mireasa, sezon 13. Alexandru și Giulia s-au certat și camerele de filmat au surprins totul! Ce i-a reproșat concurentul

Alexandru și Giulia s-au certat și camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul. Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt.

Situație complet neașteptată în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Alexandru s-a certat cu Giulia și între cei doi au ieșit scântei. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul.

Alexandru și Giulia s-au certat și camerele de filmat au surprins totul! Ce i-a reproșat concurentul, în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa

Seara petrecerii de sâmbătă a început cu o stare de tensiune pentru Giulia și Alexandru, care nu își găseau echilibrul.

„Ești foarte tensionat, ești nervos, înțeleg, dar nu vreau să îți verși nervii pe mine. Înțeleg că nu mai suporți să stai aici, dar nu înțeleg de ce te porți așa cu mine”, a zis Giulia supărată.

„Crede-mă, nu o fac intenționat!”, a fost replica tânărului.

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Pe măsură ce timpul trecea, Giulia încerca să detensioneze atmosfera, însă partenerul ei nu părea să fie deloc receptiv, lucru ce a făcut-o pe tânără să devină nesigură: „Cum ne rezolvăm noi problemele astea dacă tu nu le vorbești?!”.

La un moment dat, între cei doi s-a născut o prima ceartă serioasă a lor, avută în casa Mireasa. Meciul iubirii.

„Am stări în care pur și simplu nu am chef de absolut nimic, mă gândesc la toată situația în sine. După ce că era meu încărcat, mai aruncai și tu priviri”, a mărturisit Alexandru.

„Eu nu ți-am făcut nimic și ai avut o stare nașpa și nu mi-a plăcut cum te-ai purtat cu mine”, a spus Giulia.

La un moment dat, Alexandru s-a luat inclusiv de faptul că tânăra a împrumutat hainele altcuiva, apoi i-a spus că ea e nervoasă. Între cei doi s-a născut o ceartă de proporții, iar camerele de filmat au surprins totul. În Live, Alexandru a spus că nu înțelege de ce are stările de nervozitate și mulți au fost de părere că îl frământă situația lui cu părinții, care refuză să discute cu el.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.