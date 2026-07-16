Mireasa, sezon 13. Băieții au defilat în costume de mire în fața celor dragi. Imagini emoționante cu Alan, Sebastian și Alexandru

Alan, Sebastian și Alexandru au făcut proba costumelor de mire, cu o zi înainte de Finala Mireasa de pe 17 iulie. Părinții prezenți în casa Mireasa au fost extrem de emoționați să-și vadă băieții la 4 ace.

După ce s-au cununat civil cu alesele lor, Alan, Sebastian și Alexandru au probat costumele pe care le vor purta în Finala Mireasa de pe 17 iulie 2026. Rând pe rând, băieții au coborât pe trepre, sub ochii emoționați ai celor dragi.

Ca în fiecare sezon, joia de dinaintea Finalei, are o încărcătură emoțională foarte mare, deoarece familiile își văd copiii pregătiți să înceapă un nou capitol în viața lor.

Sebastian Zalomir a defilat în costum de mire, sub privirile emoționate ale mamei, bunicii și surorii: „Un bărbat adevărat”. Cum au reacționat cele 3 prezențe feminine

Sebastian a defilat în costum de mire, sub privirile emoționate ale mamei, surorii și bunicii lui.

Mama, sora și bunica lui Sebastian au venit din Italia pentru a fi alături de Sebastian.

„Foarte frumos! Un bărbat adevărat și sper să fie fericit, împlinit cu alegerea făcută”, a spus mama lui Sebastian.

„Amalia este o fată foarte frumosă, simpatică și sensibilă”, a spus sora lui Sebastian.

Sebastian poartă un costum clasic, cu sacou și pantaloni negri, cămașă albă și papion.

Alan Șercăianu a defilat în costum de mire în fața părinților: „Sunt și eu ginerică de ginerică?”

Mama și tatăl lui Alan l-au așteptat pe Alan extrem de emoționați. Băiatul i-a emoționat pe părinți cu apariția sa într-un costum clasic care îi vine minunat.

„Sunt și eu ginerică de ginerică?”, a spus Alan.

„Aveam încredere în alegerile lui. Eram convinsă că va alege un costum frumos”, a spus mama mama lui Alan.

„Extraordinar de frumos!”, a spus tatăl lui Alan.

Alexandru Bănică a defilat în costum de mire la Mireasa. Familia lui nu a venit

Familia lui Alexandru nu a fost prezentă la proba costumului de mire. Doamna Melinda a venit din Franța pentru a-l întâmpina pe cel care i-a fost fiu adoptiv în emisiune. Darius și doamna Melinda au venit să-i fie alături lui Alexandru, în locul părinților.

„Am foarte multe emoții. Vreau să le mulțumesc lui Meli și lui Darius pentru că îmi sunt alături. Ce pot spune? Sunt foarte fericit și mă simt foarte împlinit. Automat am o amărăciune că nu au venit ai mei. Sunt momente unice. Experiența m-a maturizat mult. Momentan nu am o veste de acasă. Mai sunt câteva ore și o să ajungem acasă…”, a spus Alexandru cu vocea tremurândă.

„Am vorbit eu cu doamna Ionela, a spus că nu poate să vină, dar dacă o să poată să vină mâine, o să vină”, a spus Darius.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile care s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cununia civilă a avut loc pe 16 iulie 2026, cu o zi înainte de Marea Finală.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.