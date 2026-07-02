Mireasa, sezon 13. Ce cupluri au depus actele în vederea căsătoriei. Decizia luată de Alexandru și Giulia

Cuplurile logodite și-au depus actele în vederea căsătoriei. Ema și Alan, Amalia și Sebastian și Giulia și Alexandru au decis să se cunune civil!

Pe 2 iulie 2026 cuplurile care își doresc să se căsătorească au depus actele la primărie. Chiar dacă mama lui Alexandru nu și-a dat binecuvântarea, el și Giulia și-au depus actele în vederea căsătoriei.

Alexandru a întrebat-o pe Giulia dacă mai există vreo informație despre ea pe care ar putea să o afle, iar fata i-a dat asigurări logodnicului că nu mai există niciun secret. Giulia și-a întrebat logodnicul ce-și dorește, iar el a răspuns ferm că vrea să depună actele.

Ce cupluri din sezonul 13 Mireasa au depus actele în vederea căsătoriei. Decizia luată de Alexandru și Giulia, care nu au primit binecuvântarea din partea mamei băiatului

„Eu o să merg acasă, o să discut cu ai mei ce e de discutat. Afară nu stau să dau explicații nimănui. Eu spun ceva, înțelegi, bine, nu înțelegi, tot bine!”, i-a spus Alexandru Giuliei, care l-a întrebat dacă își dorește să amâne căsătoria. Băiatul a mai spus că nu suportă să fie șantajat, în contextul în care mama lui i-a spus că dacă el se căsătorește, ea moare.

„Trei cupluri logodite, trei cupluri au depus actele!”, a anunțat Simona Gherghe precizându-le că nu-i obligă nimeni să se căsătorească.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Telespectatorii își pot vota favoriții prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Finala sezonului 13 Mireasa va avea loc pe data de 17 iulie 2026. Concurenții sezonului 13 Mireasa au intrat în competiție în luna ianuarie și după ce au trecut prin 3 anotimpuri, cei care și-au găsit sufletul pereche sunt pregătiți să se cunune civil. După un sezon de 6 luni, trei cupluri s-au logodit.