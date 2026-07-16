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Mireasa, sezon 13. Ce cupluri s-au căsătorit civil înainte de Marea Finală. Familiile care s-au format pe 16 iulie 2026

Trei cupluri s-au logodit în sezonul 13 Mireasa: Meciul iubirii: Alexandru și Giulia, Sebastian și Amalia și Alan și Ema. Cele trei cupluri s-au cununat civil pe 16 iulie, cu o zi înainte de Marea Finală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 13:27 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 16:39
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Alexandru și Giulia, Sebastian și Amalia și Alan și Ema s-au întors căsătoriți în casa Mireasa, pe 16 iulie 2026. Așadar, în cadrul sezonului 13 Mireasa s-au format trei familii: Zalomir, Bănică și Șercăianu.

Trei cupluri s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa

Chiar dacă și-au depus actele în vederea căsătoriei, tinerii logodiți aveau posibilitatea de a se răzgândi, însă nu au făcut-o și au spus un DA hotărât în fața primarului. Așadar, Giulia a devenit doamna Bănică, Ema a devenit doamna Șercăianu și Amalia a devenit doamna Zalomir.

Giulia și Alexandru formează familia Bănică

Giulia și Alexandru formează familia Bănică: „A fost cea mai magică zi din viețile noastre”, a spus tânăra

„Au lipsit părinții mei, dar e important că a venit Meli”, a spus Alexandru despre prezența doamnei Melinda, care a venit alături de Darius să fie alături de Alexandru, în lipsa părinților.

Ema și Alan formează familia Șercăianu

Ema și Alan au spus DA pentru o viață împreună. „Cel mai frumos moment din viața noastră”, a spus Alan.

Ema și Alan formează familia Șercăianu. „Mă simt excelent. Îți promit că oricât de grea o să ne fie viața o să te aleg zi de zi”, a spus Ema.

Amalia și Sebastian formează familia Zalomir

„Nu am cuvinte. Chiar m-am măritat!”, a spus Amalia după ce a rostit marele DA în fața primarului.

„Copiilor noștri le vom povesti cum s-au cunoscut părinții lor și cum tăticul lor a putut să se îndrăgostească nebunește de mămica lor și să-i jure că o va iubi necondiționat”, a spus tânăra.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile care s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cununia civilă a avut loc pe 16 iulie 2026, cu o zi înainte de Marea Finală.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Colaj cu concurenții Mireasa
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Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Mireasa, sezon 13. Băieții au defilat în costume de mire în fața celor dragi. Imagini emoționante cu Alan, Sebastian și ...
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