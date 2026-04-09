Mireasa, sezon 13. Larisa, jigniri la adresa Paulei. Simona Gherghe i-a atras atenția în emisia live. Ce s-a întâmplat

Larisa, Claudia și Roxana au fost surprinse în timp ce purtau o discuție intensă despre gesturile Paulei față de Răzvan. Cele trei au folosit cuvinte grele la adresa colegei lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 15:21 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 16:12

Încercările Paulei de a se apropia de Răzvan au fost un subiect controversat în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Claudia, Roxana și Larisa au dezbătut intens gesturile fetei față de concurent, folosind și jigniri.

Cele trei au fost surprinse de camerele de filmat în timp ce purtau o conversație despre Paula. Claudia a dezvăluit că eforturile concurentei sunt în zadar, iar principalul motiv pentru care nimeni nu se apropie de ea este „că are o părere proastă despre propria persoană”.

„Pe mine mă amuză subiectul. E disperarea aia să își facă cuplu. Nu știu cât de fiartă este după băiatul ăsta. (...) Ea merge pe milă, disperarea să rămână în casă. Le duce într-o situație...”, a dezvăluit Larisa, vizibil amuzată de situație.

„Cum intră carne nouă, cum îi schimbă!”, a mai adăugat ea.

„Ea își pune întrebarea de ce nu o vrea niciun bărbat? Că eu îi dau răspunsul pe loc! Vrei să-ți spun eu de ce nu o vrea nimeni? Pentru că are o părere foarte proastă despre ea, vorbește foarte urât la adresa ei și este o persoană negativistă. Nu înțeleg ce își dorește pentru că umblă după fiecare bărbat în casă”, a mai adăugat Claudia.

Larisa i-a adus jigniri Paulei la Mireasa: Meciul Iubirii

Tot în emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 9 aprilie 2026, telespectatorii au putut afla cuvintele grele pe care Larisa le-a spus despre Paula.

„Băieții din casă ar trebui să-l anunțe pe Răzvan despre Chucky”, a fost replica tinerei.

„Voi vă dați seama ce o fi în capul lui despre Paula?”, a completat Claudia.

După vizionarea materialului, Simona Gherghe a ținut să-i atragă atenția Larisei despre jignirile aduse colegei sale de competiție: „Cine i-a spus așa de urât? Care e asemănarea? De ce i-ai spus Chucky? Că e urât! Aș vrea să vă rog să nu vă mai jigniți!”.

„Înțeleg nevoia de bârfă, dar...”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

