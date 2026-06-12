Mireasa, sezon 13. Ce reacții neașteptate a avut Darius din cauza apropierii dintre Daniela și Mihai! Ce a recunoscut

În ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a ieșit la iveală ce reacții a avut Darius din cauza apropierii dintre Mihai și Daniela.

Nu mai este o noutate faptul că Darius și Daniela s-au despărțit, prilej cu care Mihai a decis să scoată la iveală faptul că o place pe tânără. Totuși, Darius nu pare să fie dispus să îi lase pe cei doi să se cunoască mai bine și să se apropie, ba chiar pare afectat.

Ce reacții neașteptate a avut Darius din cauza apropierii dintre Daniela și Mihai! Ce a recunoscut

Daniela pare că se apropie tot mai mult de Mihai, lucru ce îl deranjează pe Darius. Mihai, în schimb, pare mulțumit de interacțiunea cu tânăra.

„Între mine și Daniela deocamdată lucrurile sunt foarte ok, adică nu văd vin partea ei miciun semn că s-ar îndrepta spre Darius, cu mine nu aduce în discuție pe Darius. După părerea mea, lucrurile merg spre bine și sper să fie din ce în ce mai bine lucrurile dintre noi”,a mărturisit tânărul la testimonial.

Camerele de supraveghere au surprins momentele petrecute împreună, dar și faptul că într-una dintre seri, după ce au vizionat un meci, concurenții s-au distrat la piscină, prilej cu care Darius a aruncat cu apă în Daniela. Tânăra a părut deranjată, iar Darius a răbufnit: „Plec, nu îmi face plăcere să îi văd pe acești concurenți”.

„Daniela nu mă poate face gelos, recunosc, e neplăcut să îi văd cum se apropie unul de celălalt”, a mai mărturisit tânărul al testimonial.

În Live, Daniela a spus: „Nu vrea să treacă peste ce a fost sau se complace să arunce cu răutăți către mine și Mihai și vrea să se victimizeze și mai mult decât o făcut-o deja”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.