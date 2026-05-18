Mireasa, sezon 13. Claudia nu s-a mai putut ascunde și a recunoscut ce simte pentru Denis, de fapt! Ce a urmat

În ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Claudia nu s-a mai putut ascunde și a răbufnit, recunoscând ce simte pentru Denis, de fapt.

Telespectatorii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost surprinși din plin atunci când, de curând, Denis a anunțat faptul că se declară într-o cunoaștere cu Claudia. Cei doi concurenți au avut diferite ocazii să petreacă timp împreună, dar marea surpriză a venit în ediția din 18 mai 2026 a show-ului matrimonial, atunci când Claudia nu s-a mai putut ascunde și a recunoscut ce simte pentru Denis, de fapt. Află detalii în rândurile de mai jos.

Denis și Claudia s-au declarat recent într-o cunoaștere și mulți dintre telespectatori au sperat că cei doi vor fi fericiți împreună. Totuși, lucrurile se pare că nu stau deloc așa. Într-un moment de meditație, tânăra nu s-a mai putut ascunde și a recunoscut faptul că ceva o reține în interacțiunea cu Denis și o face să nu se deschidă în totalitate.

Aflată într-un moment de reflecție, Claudia a simțit nevoia să se destăinuie, analizând o barieră pe care o simte în interacțiunea cu Denis.

„Nici eu nu pot să mă aproprii de el mai mult, dar nici el! Simt o barieră, o presiune, nu simt să mă apropii mai mult de el”, a mărturisit tânăra.

Doamna Cătălina a încercat să o facă pe Claudia să înțeleagă faptul că Denis ține mult la ea și că a spus chiar că „s-ar vedea alături de ea până la finalul vieții”.

Ulterior, tânăra nu a mai putut suporta toate aceste frământări și a profitat de atmosfera relaxată de la petrecere pentru a purta o discuție directă și extrem de sinceră chiar cu Denis, pentru a clarifica anumite detalii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

