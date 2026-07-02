Mireasa, sezon 13. Conflict între Bianca și Claudia: „Nu vezi că Denis te controlează?”. Ce a spus băiatul în live

În casa Mireasa a avut loc un schimb de replici între Claudia și Bianca. Denis a intervenit și el în conflict, în emisia live de pe 2 iulie 2026.

Claudia a ținut să-și spună părerea despre relația dintre Bianca și Denis. Discuția a început când Claudia a amintit că ea nu s-ar căsători după o relație de 2 săptămâni. Bianca, cea care a mărturisit că ar accepta o cerere în căsătorie de la Denis, chiar dacă sunt de puțin timp în relație, a simțit că era o săgeată la adresa ei și a început un schimb de replici cu Claudia. În timp ce Bianca a considerat că afirmațiile Claudiei sunt făcute din gelozie și frustrare, Claudia consideră că Bianca este controlată de Denis.

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Conflict între Bianca și Claudia: „Nu vezi că Denis te controlează?”. Ce a spus băiatul în live: „Vezi cum vorbești că nu-ți permit!”

„Să zici că te căsătorești după 2 săptămâni mi se pare total aberant. Cum poți să-i zici DA unei persoane după 2 săptămâni de relație. Eu nu aș spune DA după 2 săptămâni. Înseamnă că nu ești cerebrală sau rațională. Sunt mult mai rațională față de tine! Îl divinizezi prea mult pe Denis, Bianca. Să divinizez un bărbat care îmi dă comenzi, eu n-aș putea… Te pune să-i faci ceaiuri la comandă. Spală vasele, fă ceai. Îți dă comenzi! Face ce vrea din tine”, i-a spus Claudia Biancăi.

„Cred că tu ești cam geloasă. Ești atentă la comportamentul lui Denis. Ești îndrăgostită de el, de-asta! Tu ești în energia ta masculină și tu trebuie să controlezi. Mori de ciudă, aia e problema! Ce deșteaptă ești, să nu te deochi! Te bagi în seamă”, a spus Bianca.

„Având în vedere atitudinea pe care o ai tu cu un bărbat, crezi că ești în măsură să-i spui tu ce să spună după 2 săptămâni? Noi am interacționat și tu ai fost bărbatul. Într-o relație tu ești bărbatul”, a spus și Denis.

„Vezi cum vorbești că nu-ți permit! Nu crezi că ar trebui să te controlezi când vorbești?”, i-a spus Claudia lui Denis.

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