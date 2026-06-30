Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Bianca, întrebată dacă ar fi deschisă la o posibilă logodnă cu Denis: „Minți cu viclenie!”

Între Bianca și Denis a existat o discuție tensionată. După un chimb de replici, tânărul și-a rugat iubita să nu plângă și și-au spus reciproc „Te iubesc”. Discuția a venit după ce Bianca a fost întrebată la Mireasa, Capriciile Iubirii dacă în cazul unei cereri în căsătorie, i-ar spune DA lui Denis.

Bianca a fost întrebată cum ar răspunde dacă Denis ar cere-o în căsătorie în următoarea perioadă, în casa Mireasa. Tânăra a spus că ar răspunde afirmativ, iar iubitul a întrebat-o: „Și adevărul?”. „Minți cu viclenie. Să părem și noi mai cool”, a mai spus Denis

Ulterior, ei au avut o discuție tensionată, iar în emisia live de Mireasa de pe 30 iunie, Bianca a explicat ce anume a deranjat-o la reacția lui Denis.

Cum a răspuns Bianca, întrebată dacă ar fi deschisă la o posibilă logodnă cu Denis în casa Mireasa: „Minți cu viclenie!”

„Am fost deranjată pentru că am fost întrebată la Capricii dacă ar fi să iau decizia să ne logodim, eu am spus că da, iar tu ai spus că mint. Ca și cum tu te îndoiești de mine și de ceea ce simt pentru tine”, a spus Bianca.

„Tu ai spus că dacă el te-ar cere tu ai spune DA. Dar nu e prea curând, totuși? Voi sunteți într-o relație de 2 săptămâni. Ce oameni ar spune DA după 2 săptămâni de relație?”, a întrebat Simona Gherghe.

La întrebarea Simonei Gherghe a răspuns Claudia, opinând că dacă s-ar logodi ar face-o pentru competiție, iar Bianca a aplaudat-o ironic. Daniela a intervenit și a precizat că o înțelege pe Bianca pentru că și ea i-ar spune DA lui Mihai, în contextul fluturașilor din stomac.

Finala Mireasa este pe 17 iulie, iar pe 2 iulie cuplurile care doresc să se căsătorească vor depune actele.