Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 24 aprilie 2026

Finalul săptămânii vine cu noi surprize neașteptate pentru concurenți. Simona Gherghe a anunțat Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de vineri, de pe 24 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

Conflictele din casa Mireasa: Meciul Iubirii nu se încheie. Săptămâna aceasta, Alan și Daniel au avut parte de tensiuni. Cei doi și-au aruncat vorbe grele despre partenere chiar în fața telespectatorilor.

De asemenea, nici certurile din casa fetelor nu au luat sfârșit. După ce s-a împăcat cu Ema și Alan, doamna Mihaela a intrat din nou în vizorul Danielei, dar și al doamnei Melinda. Acestea au pornit un atac dur asupra ei.

Tot în această săptămână, unele secrete au ieșit la iveală. Raluca, noua concurentă din casa show-ului matrimonial, a fost demascată de către telespectatori, iar în cele din urmă a recunoscut că a făcut conținut pentru adulți.

Vestea nu i-a picat deloc bine lui Denis, care se apropiase destul de mult de fată. În cele din urmă, tânărul a decis să dea cărțile pe față, spunând că nu se vede căsătorit cu o femeie care are un astfel de trecut.

Nici momentele de gelozie nu au lipsit de pe micile ecrane ale publicului. Claudia a ținut să-i atragă atenția lui Daniel pentru o discuție dintre el și Raluca.

Un lucru este cert, fetele, băieții și mamele au avut parte de o săptămână intensă în care surprizele nu s-au lăsat așteptate. Concurenții au trecut peste o probă de răbdare la task-ul „Toți într-o cameră”, iar cel care a câștigat o ieșire la mare pe 2 mai a fost chiar Darius, care va merge alături de Daniela.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 24 aprilie 2026

În gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 24 aprilie 2026, Simona Gherghe a adus în discuție mai multe subiecte din casă, însă toți au așteptat cu nerăbdare să afle clasamentul publicului.

Ca în fiecare săptămână, oamenii de acasă au avut ocazia să își voteze preferații. Topul telespectatorilor a luat prin surprindere, din nou, fetele și băieții. Unii de așteptau să fie votați, în timp ce alții sperau ca prezentatoarea TV să le rostească numele.

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Cătălina.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Giulia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Fata Săptămânii este: Roxana.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan.

Băiatul Săptămânii este: Dorian.

Concurentul aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului a fost Darius. Așadar, tânărul a fost propus la eliminare alături de Claudia și Daniel. De asemenea, și Anna intră în cursa pentru eliminare.

„Nu mă așteptam absolut deloc!”, a fost reacția Giuliei când a aflat că este în top.

Marian l-a lăsat moștenire în casa băieților pe Daniel, iar în casa fetelor pe Claudia. În timp ce Larisa a lăsat-o moștenire pe Ema în casa fetelor, iar în casa băieților pe Alexandru.

Așadar, la cursa de eliminare au intrat Ema, Alexandru, Anna, Claudia, Daniel și Darius.