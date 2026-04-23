Mireasa, sezon 13. Ce s-a întâmplat între Raluca și Denis după ce s-a aflat că fata a făcut conținut pentru adulți

În emisia live de Mireasa de pe 23 aprilie 2026, Denis a explicat în ce relație se află cu Raluca după ce a aflat că tânăra a făcut videochat.

După ce a aflat că Raluca a făcut conținut pentru adulți, Denis a spus că între ei nu poate exista o relație. Totuși, au existat apropieri, el a chemat-o numind-o: „frumoaso” și s-au ținut de mână. Totuși, pentru Denis ținutul de mână nu reprezintă un lucru important, băiatul menținându-și părerea că nu poate avea o relație serioasă care să ducă spre o căsătorie cu Raluca.

Ce s-a întâmplat între Raluca și Denis după ce s-a aflat că fata a făcut conținut pentru adulți. În ce stadiu sunt cei doi concurenți Mireasa

„Mi se pare o fată făină, un suflet frumos și voi menține o relație de prietenie cu ea. Eu nu vreau să-i dau senzația că a greșit în viață și că nu mai există iertare. Dar căsătoria nu mai intră în joc între noi. Chestia cu luatul de mână nu cred că e o chestie gravă. Eu nu dau importanță lucrurilor ăstora”, a spus Denis.

De cealaltă parte, Raluca a recunoscut că îl place pe Denis și îi face plăcerea să stea în prezența lui.

„Mie îmi place de Denis. La noi s-a pus din start problema că suntem prieteni. Vreau să-l cunosc ca prieten în primul rând, dar nu știu cum vor continua lucrurile. Dacă el își menține principiul, îl iau cu atare”, a spus Raluca.

