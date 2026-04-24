Mireasa, sezon 13. Daniela, cuvinte grele la adresa doamnei Mihaela. Un nou conflict a izbucnit între cele două. Ce s-a întâmplat

Tensiunile dintre doamna Mihaela și Daniela nu s-au încheiat. Cele două și-au spus cuvinte grele chiar în emisia live de joi de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 23 aprilie 2026. Iată de la ce a pornit noul conflict.

Doamna Mihaela și Daniela mai au câteva lucruri de împărțit, chiar dacă părea că tensiunile dintre cele două s-au ameliorat. De data aceasta, concurenta a pornit un atac neașteptat asupra femeii.

În timp ce se afla în bucătăria show-ului matrimonial, doamna Mihaela a avut parte de o reacție acidă a Danielei. Tânăra nu s-a mai putut abține și a dat o replică uluitoare, după ce a auzit o discuție controversată.

Mai mult, iubita lui Darius a făcut afirmații care au surprins telespectatorii. Pentru a evita un posibil conflict, doamna Mihaela a luat decizia de a pleca din încăpere, încercând să nu-i mai răspundă fetei.

„Sunteți aici doar pe interes și să vă vadă bărbații. Îi mai face rău și lui Sebastian cu toate glumițele ei. Nu mai știu ce spunea că era la baie și o auzeam. (...) Este trist că la finalul emisiunii o să vadă că nimeni nu își dorește să stea în preajma ei. Și o să rămână dezamăgită”, a dezvăluit Daniela.

„Mie nimeni nu-mi schimbă părerea despre dânsa! Răutăți cu voia a făcut mereu!”, a mai completat și doamna Melinda.

Doamna Mihaela, despre tensiunile dintre ea și Daniela. A avut o cerință uimitoare la Mireasa: Capriciile Iubirii

Cearta dintre cele două a fost dezbătută de către Raluca Preda și invitații său în ediția de joi, 23 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii.

De asemenea, doamna Mihaela a avut o cerință specială pentru Daniela și doamna Melinda. Aceasta a dezvăluit că își dorește să încheie acest „război”, motiv pentru care este dispusă să lămurească problema.

„Mă deranjează, nu-mi place că nu se opresc. Le rog frumos să ia o pauză. Sunt deschisă să discutăm și să ne liniștim. Sunt multe supoziții, aberații! Eu îmi doresc, sincer, să discutăm și să ne liniștim. Nu au sens aceste discuții, e tot ce pot să spun.”, a spus doamna Mihaela la Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Dacă voiați să terminăm, veneați și îmi spuneați în față!”, i-a mai precizat Daniela.

În discuția celor două a intervenit și Raluca Preda. Moderatoarea emisiunii a ținut să evidențieze că mulți au uitat de ce se află în casa show-ului matrimonial și că stârnesc unele conflicte fără rost.