Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 3 iulie 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 3 iulie 2026.

Săptămâna 29 iunie-3 iulie a fost una foarte importantă pentru concurenții care își doresc să se căstorească. Cele 3 cupluri logodite au depus actele în vederea căsătoriei. Dacă Ema și Alan și Sebastian și Amalia au luat această decizie cu tot sufletul, la Giulia și Alexandru fericirea lor a fost umbrită de reful mamei băiatului de a le da binecuvântarea. Tot în săptămâna care a trecut, Daniela a plâns mult, ca urmare a afirmației lui Darius despre noaptea în care au dormit împreună. După o săptămână încărcată de evnimente: unele mai plăcute, altete mai puțin plăcute, telespectatorii și-au ales favoriții!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 3 iulie 2026

În Gala Mireasa din 3 iulie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxana

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Fata Săptămânii este: Daniela

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Dorian

Băiatul Săptămânii este: Mihai. „E o premieră”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Telespectatorii își pot vota favoriții prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Finala sezonului 13 Mireasa va avea loc pe data de 17 iulie 2026. Concurenții sezonului 13 Mireasa au intrat în competiție în luna ianuarie și după ce au trecut prin 3 anotimpuri, cei care și-au găsit sufletul pereche sunt pregătiți să se cunune civil. După un sezon de 6 luni, trei cupluri s-au logodit.