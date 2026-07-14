Mireasa, sezon 13. Cum au arătat echipele pentru „campaniile electorale”. Ce cuplu a avut cei mai mulți susținători în casă

În casa Mireasa au avut loc așa numitele „campanii electorale”. Concurenții care au decis să se căsătorească, alături de colegii care au hotărât să-i susțină, au vorbit în fața camerei de AntenaPLAY.

Fiecare cuplu logodit și colegii care au decis să-i susțină au vorbit în fața telespectatorilor. Fiecare susținător a explicat de ce consideră că ar merita să câștige un anume cuplu.

Cum au arătat echipele pentru „campaniile electorale” din sezonul 13 Mireasa. Ce cuplu a avut cei mai mulți susținători în casă

Giulia și Alexandru, Amalia și Sebastian și Ema și Alan sunt cele 3 cupluri care luptă pentur marele premiu de 40.000 de euro.

Cum a arătat campania electorală a cuplului Giulia și Alexandru. Bianca a avut o alegere diferită față de iubitul ei

Pe Giulia și Alexandru au decis să-i susțină Dorian și Bianca.

„Eu am ales cu sufletul pentru că mi-au arătat acești oameni că iubirea adevărată există. Alex mi-a arătat că indiferent prin câte probleme treci trebuie să rămâi alături de persoana pe care o iubești”, a spus Dorian.

„Empatizez foarte mult cu relația lor. Ei au dovedit că ceea ce contează cel mai mult este devotamentul și iubirea pe care și-o poartă”, a spus Bianca, amintindu-le să o cheme la nunta cea mare.

Cum a arătat campania electorală a cuplului Amalia și Sebastian. Tânăra a lăcrimat auzindu-și logodnicul. Cum și-a justificat Daniela decizia de a nu-i susține, deși a fost domnișoara de onoare a fetei

Amalia și Sebastian i-au avut alături pe Denis și doamna Mihaela.

Sebastian a fost surprins de susținerea lui Denis.

„I-am ales pe ei pentru că rezonez cel mai mult cu ei. Pe lângă că e educat și că are bun simț și e muncitor, are înăuntru și un foc care arde pentru a cuceri și a crea un viitor. În comparație cu alte cupluri, ei au fost deschiși și sinceri din prima”, a spus Denis.

Sebastian a avut un discurs care a emoționat-o până la lacrimi pe logodnica lui: „Iubesc să o iubesc pe Amalia”, a spus tânărul”.

Daniela a precizat că nu i-a putut susține pentru că a avut un conflict cu Sebastian și cu doamna Mihaela. „Pe Amalia o apreciez, dar nu pot să trec peste conflictele cu Sebastian și doamna Mihaela. El mi-a zis că sunt un nimeni”.

Ema și Alan au avut cea mai numeroasă echipă de campanie: Roxana, Daniela, Mihai, Daniel, Claudia și doamna Cătălina.

Deși formează un cuplu, Denis și Bianca au decis să susțină cupluri diferite. Cei doi au avut o discuție cu argumente și și-au acceptat reciproc alegerea.