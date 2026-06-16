Mireasa, sezon 13. Daniela a luat o decizie clară în privința lui Daniel. Ce se întâmplă între ei după gesturile de apropiere

Daniela a luat o hotărâre clară în privința lui Daniel, după ce fostul iubit al Claudiei și-a exprimat intenția de a o cunoaște pe fosta iubită a lui Darius.

Daniel a făcut mici gesturi față de Daniela, printre care și pregătirea unui mic dejun. Claudia și-a exprimat opinia față de gesturile fostului iubit: „Daniel e aici pentru a-și forma o imagine, a apărea la televizor și a rămâne în competiție până în Finală. Ți se pare că are principii din moment ce Mihai s-a apropiat de Daniela și acum el se duce la Daniela”, a spus Claudia.

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Daniela a luat o decizie clară în privința lui Daniel. Ce se întâmplă între ei după gesturile de apropiere

Daniela a avut o discuție cu Daniel, prin care i-a spus că nu-și dorește o cunoaștere cu el:

„Apreciez gesturile tale. Ești tare drăguț, însă am rugămintea să nu mai faci pentru că nu vreau nimic în această emisiune. Nici măcar o cunoaștere, nu-mi mai doresc nimic. Și atât. Nu vreau să par nepoliticoasă, dar nu mai vreau aici!”, a spus Daniela.

„Cu ce să pari? Nu ai făcut nimic, eu am venit spre tine!”, a spus Daniel.

Așadar, Daniela a luat decizia de a nu începe o cunoaștere cu Daniel.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.