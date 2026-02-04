Mireasa, sezon 13. Daniela, cu ochii în lacrimi în direct. Fata nu vrea să mai fie implicată în discuțiile despre Darius

Daniela a izbucnit în lacrimi la Mireasa - Capriciile Iubirii în ediția de marți seară, 3 februarie 2026. De asemenea, fata a dezvăluit că nu își mai dorește să fie implicată în discuțiile despre Darius.

Tensiunile dintre Darius, Daniela și doamna Melinda au continuat și în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. De data aceasta, concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a răbufnit în fața camerelor de filmat.

Fetei i-a fost greu să se oprească din plâns după ce a aflat despre o discuție între băieți. Mai mult, aceasta a luat o decizie neașteptată în privința lui Darius, scoțând la iveală un detaliu neașteptat despre sentimentele sale față de el.

„Trec de la o stare la alta. Mă simt și puțin neînțeleasă, și judecată, și toate la un loc. (...) Pentru mine e prea mult. Orice aș spune sau orice aș face față de Darius e total greșit. Eu i-am zis că nu pot să merg la ea să vorbesc despre Darius (n.r. doamnei Melinda)”, a dezvăluit concurenta.

Ce a adus lacrimi pe fața Danielei în ediția de marți seară de la Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 3 februarie 2026

Situația delicată în care se află i-a pus capac Danielei. Tânăra își dorește să nu mai fie implicată în nicio conversație despre Darius și doamna Melinda. De asemenea, aceasta a precizat că vrea liniște și spațiu din partea celor doi.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Marian a primit o scrisoare de la Diana. La ce gest a apelat băiatul: „O așteptam de mult timp”

„Nu mă deranjează, nu am niciun pic de gelozie (n.r. că celelalte fete stau în preajma doamnei Melinda). Toate au pornit de la petrecerea de sâmbătă când Darius, după ce mi-a spus că vrea să încheiem orice, i-a făcut semn Halimei că gata, s-a terminat, iar ei au ieșit pe terasă. Nu știu dacă au vorbit sau ce au vorbit, este problema lor, dar acolo mi s-a părut puțin...”, a mai spus ea.

„Sunt foarte supărată pe toată situația, chiar am nevoie de liniște și spațiu. Mi-ar fi plăcut să ne fi cunoaștem, dar nu mai vreau. Simt nevoia la momentul ăsta să nu mai fac parte din subiectul Darius și doamna Melinda”, este dorința pe care și-a exprimat-o Daniela în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii.

Ce a răspuns Daniela când a fost întrebată dacă mai este atrasă de Darius

Întrebată dacă mai simte atracție față de Darius, fata a oferit un răspuns care a luat pe toată lumea prin surprindere. Deși sentimentele ei erau intense la început se pare că acestea s-au stins odată cu insistențele băiatului.

„Nu mai sunt atrasă de el!”, a punctat ea cu lacrimi pe față.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!