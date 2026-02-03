Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi de față cu fiul ei. Ce a putut să-i spună Darius despre Daniela

Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi de față cu fiul ei. Ce a putut să-i spună Darius despre Daniela

Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi chiar înainte că Darius să rupă cunoaștere cu Daniela. De asemenea, aceasta a fost luată prin surprindere de confesiunile băiatului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 10:53 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 11:31

La petrecerea Mireasa de sâmbătă, Darius a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește interacțiunea cu Daniela. Se pare că tânărul a decis să rupă cunoașterea cu aceasta, chiar dacă avea sentimente pentru ea.

În urma videoclipurilor difuzate în platoul show-ului culinar, doamna Melinda nu s-a putut abține și a răbufnit. Mama băiatului a acuzat-o pe concurentă că a jucat teatru până acum, încercând să găsească motive pentru a de îndepărta de Darius.

De ce a izbucnit în lacrimi doamna Melinda după emisia de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026

Doamna Melinda a ținut să poarte o discuție serioasă cu fiul ei în timpul petrecerii de sâmbătă seară de la Mireasa: Meciul Iubirii. Aceasta și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când Darius i-a făcut câteva dezvăluiri emoționante.

„Știi care a fost greșeala ta? Că ai arătat totul dintr-odată. Aici ai greșit mult!”, l-a sfătuit doamna Melinda.

Citește și: Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit critici

„Uite, am avut o discuție acum cu Daniela și mi-a spus că sunt un copil. Simt că este femeia pe care mi-o doresc eu, dar nu sunt nici prost. Sunt copil și o să fiu mereu, sunt copilul tău, dar nu copilul altuia!”, i-a răspuns Darius.

„Mama îți dă un sfat. Niciodată să nu-ți mai arăți sentimentele din prima! Eu vreau să te văd fericit! Ce-i al tău e pus deoparte. Atât îmi doresc, să te văd fericit! De aia am și venit și am lăsat totul acasă.”, i-a dezvăluit mama lui.

„Știi că te iubesc, nu?”, a fost replica lui Darius ce a adus lacrimi pe fața mamei lui.

După conversația avută cu mama lui, băiatul a hotărât să vorbească cu Daniela și să-i dea vestea care a luat-o prin surprindere. Fata nu se aștepta ca acesta să rupă cunoașterea cu ea.

În același timp, doamna Melinda a mers în bucătărie unde a vorbit cu Alexandru despre situația delicată în care se află fiul ei.

„Nu mai plângeți, pe bune! Calmați-vă, vă rog! Vă promit că o să fiu alături de Darius”, i-a spus concurentul acesteia, încercând să o liniștească.

„Și atât l-am rugat: „Te rog, pe viitor, nu-ți mai arăta sentimentele din prima”. Aici e greșeala lui! Îmi doresc pe cineva lângă el care să-i fie și la bine, și la greu! A avut care i-au fost doar la bine”, a mai adăugat doamna Melinda cu lacrimi pe față.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Darius și doamna Melinda la Mireasa sezon 13
+6
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit criti... Mireasa, sezon 13. Diana le-a trimis o scrisoare fetelor după eliminare. Ce mesaj i-a transmis Marian: „Viața merge înai...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Observatornews.ro Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Citește și
Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit critici
Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe
Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Vinița
După ce armistițiul convenit de Trump și Putin s-a terminat, Rusia a atacat masiv instalațiile energetice din... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în... Elle
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența
Sos alb pentru paste: ingredientul secret care face toată diferența HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți
Cum a spart SRI 15 milioane de lei pentru servicii poștale de transmitere a taloanelor pensionarilor cu epoleți Jurnalul
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să vorbesc...
Rita Mureșan, confesiuni despre boala care i-a schimbat destinul: Am stat în comă 14 zile. Nu mai știam să... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac
Rulouri din clătite umplute cu brânză dulce, gem de fructe și cremă de mac Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x