Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi de față cu fiul ei. Ce a putut să-i spună Darius despre Daniela

Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi chiar înainte că Darius să rupă cunoaștere cu Daniela. De asemenea, aceasta a fost luată prin surprindere de confesiunile băiatului.

La petrecerea Mireasa de sâmbătă, Darius a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește interacțiunea cu Daniela. Se pare că tânărul a decis să rupă cunoașterea cu aceasta, chiar dacă avea sentimente pentru ea.

În urma videoclipurilor difuzate în platoul show-ului culinar, doamna Melinda nu s-a putut abține și a răbufnit. Mama băiatului a acuzat-o pe concurentă că a jucat teatru până acum, încercând să găsească motive pentru a de îndepărta de Darius.

De ce a izbucnit în lacrimi doamna Melinda după emisia de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026

Doamna Melinda a ținut să poarte o discuție serioasă cu fiul ei în timpul petrecerii de sâmbătă seară de la Mireasa: Meciul Iubirii. Aceasta și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când Darius i-a făcut câteva dezvăluiri emoționante.

„Știi care a fost greșeala ta? Că ai arătat totul dintr-odată. Aici ai greșit mult!”, l-a sfătuit doamna Melinda.

„Uite, am avut o discuție acum cu Daniela și mi-a spus că sunt un copil. Simt că este femeia pe care mi-o doresc eu, dar nu sunt nici prost. Sunt copil și o să fiu mereu, sunt copilul tău, dar nu copilul altuia!”, i-a răspuns Darius.

„Mama îți dă un sfat. Niciodată să nu-ți mai arăți sentimentele din prima! Eu vreau să te văd fericit! Ce-i al tău e pus deoparte. Atât îmi doresc, să te văd fericit! De aia am și venit și am lăsat totul acasă.”, i-a dezvăluit mama lui.

„Știi că te iubesc, nu?”, a fost replica lui Darius ce a adus lacrimi pe fața mamei lui.

După conversația avută cu mama lui, băiatul a hotărât să vorbească cu Daniela și să-i dea vestea care a luat-o prin surprindere. Fata nu se aștepta ca acesta să rupă cunoașterea cu ea.

În același timp, doamna Melinda a mers în bucătărie unde a vorbit cu Alexandru despre situația delicată în care se află fiul ei.

„Nu mai plângeți, pe bune! Calmați-vă, vă rog! Vă promit că o să fiu alături de Darius”, i-a spus concurentul acesteia, încercând să o liniștească.

„Și atât l-am rugat: „Te rog, pe viitor, nu-ți mai arăta sentimentele din prima”. Aici e greșeala lui! Îmi doresc pe cineva lângă el care să-i fie și la bine, și la greu! A avut care i-au fost doar la bine”, a mai adăugat doamna Melinda cu lacrimi pe față.

