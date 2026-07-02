Mireasa, sezon 13. Daniela, foarte afectată după afirmațiile lui Darius. Ce detalii a mai dat fiul doamnei Melinda

Daniela a fost foarte afectată după afirmațiile lui Darius despre noaptea în care au dormit împreună, în urmă cu 3 luni. În emisia live de Mireasa de pe 2 iulie 2026, fiul doamnei Melinda și-a menținut afirmațiile, deși fosta lui iubită a negat cu vehemență.

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Darius a afirmat că între el și fosta iubită a existat un contact intim. În pauza publicitară, Daniela și Darius s-au acuzat reciproc de minciună.

Daniela, foarte afectată după afirmațiile lui Darius despre noaptea în care au dormit împreună. Ce detalii a mai dat fiul doamnei Melinda și ce s-a întâmplat după ce el „a aruncat bomba”

Darius a dat detalii despre noaptea în care a dormit cu Daniela, în timp ce fata a precizat că fostul iubit minte când spune că au existat mai mult decât niște atingeri intime între ei.

„A fost un moment spre dimineață. Nu pe tot parcursul nopții. În rest, au fost atingeri intime. Inițial n-am vrut să recunosc, am vrut să o las în pace, dar am văzut că se insistă și m-am gândit că poate se știe ceva și n-am vrut să fiu catalogat drept mincinos. Mi-am pus semne de întrebare pentru că eu inițial n-am vrut să fac niciun gest deplasat. Dar ea a făcut primul pas.

Daniela a fost întrebată de ce crede că Darius a făcut această afirmație, iar ea a răspuns: „Din frustrare. Pentru că nu am acceptat un bărbat așa cum este el: agresiv, needucat. Și acum se răzbună pentru că nu i-am făcut jocul. Nu are limite. Îmi e frică de el pentru că eu cred că a făcut o obsesie și o să-mi fie foarte greu să scap de el”.

Cum a reacționat Mihai după afirmațiile lui Darius despre iubita lui. Băiatul a inițiat o adevărată anchetă

Mihai a vrut să știe adevărul și a desfășurat o adevărată anchetă cu întrebări intime. Daniela i-a explicat în detaliu iubitului ce s-a întâmplat în noaptea aceea, precizându-i că au fost doar atingeri.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Telespectatorii își pot vota favoriții prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.