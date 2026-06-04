Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius și-au aruncat cuvinte dureroase în live: „Faci o obsesie pentru femei”

La scurt timp după despărțirea de Darius, Daniela a făcut apel la băieți să se înscrie pe casting.a1.ro și să vină în casa Mireasa. În emisia live de pe 4 iunie 2026 a existat un schimb acid de replici între foștii iubiți.

Daniela a făcut un apel la casting să vină băieți în casa Mireasa, iar în live ea și fostul iubit și-au spus cuvinte dure.

Daniela a făcut un apel la casting să vină băieți în casa Mireasa. Cum a reacționat Darius în live. Schimb de cuvinte dureroase între cei doi foști iubiți: „Așa făceai și cu fostul?”

„Se contrazice singură. De la vreau să ne cunoaștem afară la să vină băieți pe casting.a1.ro. Încep să se lege unele lucruri. Așa făceai și cu fostul tău iubit? Te certai cu el și vorbeai cu alții?”, a spus Darius.

„Faci o obsesie pentru femei. Nu știi să te comporți cu o femeie. La vârsta ta te comporți ca într-o iubire adolescentină. Tu și mama ta ați venit aici cu cărțile făcute”, a spus Daniela.

„Cred că nu ai cunoscut ce înseamnă iubirea cu adevărat. Cred c trebuie să te maturizezi emoțional. Plângi fals. Am ajuns la concluzia că dramatizezi foarte mult Îmi schimb părerea despre tine prin faptele pe care mi le arăți tu mie”, a spus Darius.