Mireasa, sezon 13. Darius, taxat pentru comportamentul său față de fosta iubită: „Îmi pare rău să o spun cu mama ta alături”

Ștefania Păduraru i-a făcut observație lui Darius, după difuzarea unui material la Mireasa, Capriciile Iubirii, în care acesta își jignește fosta iubită.

Darius a compus un cântecel cu versuri jignitoare la adresa Danielei și lui Mihai. Și-a numit fosta iubită „Văduva neagră” care l-a lăsat pentru un „slăbănog răpănos”. Fiul doamnei Melinda a susținut ulterior că nu a făcut nimic rău și că acele versuri erau compuse pentru amuzament.

Ștefania Păduraru i-a făcut observație lui Darius pentru jignirile pe care le-a adus la adresa fostei iubite.

Darius, taxat la Capricii pentru comportamentul său față de fosta iubită: „Îmi pare rău să o spun cu mama ta alături”

„Vorbește foarte mult despre tine felul în care tu vorbești despre alt om. Felul în care tu ai jignit-o pe Daniela nu vorbește despre cine e Daniela, ci vorbește despre tine și nivelul tău de educație și îmi pare rău să spun asta pentru că mama ta este alături. Aici se văd nivelul de educație și imaturitatea ta, pentru că nu știi să îți gestionezi emoțiile. Dacă tu ești frustrat cu privire la ce s-a întâmplat între tine și Daniela, sau la faptul că voi v-ați separat și ea este astăzi cu Mihai, este cazul să-ți gestionezi emoțiile decât să jignești în stânga și-n dreapta, să arăți că tu ești rănit”, i-a spus Ștefania Păduraru lui Darius, în timp ce prezentatoarea Raluca Preda i-a accentuat faptul că a devenit din victimă călău.

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