Mireasa, sezon 13. De cine s-a apropiat Anna la petrecere. Ce confesiune neașteptată le-a făcut fetelor: „Sunt tristă...”

Anna a avut parte de o interacțiune neașteptată cu Ciprian la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra a simțit să se apropie de noul concurent, iar dezvăluirile sale au atras imediat atenția fetelor din casă.

Deși s-a arătat interesată de Dorian la intrarea în casa show-ului matrimonial, atenția Annei a fost acaparată de un alt concurent la petrecerea de sâmbătă. Tânăra a petrecut timp pe ringul de dans alături de Ciprian.

Ce doi au dezbătut diferite subiecte, iar conexiunea dintre ei a fost evidentă. Mai mult, fata s-a abținut cu greu să nu își dea frâu liber sentimentelor. Aceasta a făcut o dezvăluire care a uimit pe toată lumea.

Ce afirmație a făcut Anna după ce s-a apropiat de Ciprian la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru că este destul de directă și sinceră, Anna le-a transmis fetelor că este supărată dintr-un motiv neașteptat. Concurenta și-ar fi dorit să îl sărute pe Ciprian, însă nu vrea să facă prea mulți pași către el.

„Sunt tristă că n-am pupat pe nimeni!”, a fost replica tinerei.

Subiectul controversat a fost abordat și de Simona Gherghe. Prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a întrebat-o pe fată cine este băiatul căruia ar fi vrut să-i „fure” un sărut.

„Am exagerat! O persoană. Cel mai probabil da (n.r. Ciprian)”, a fost răspunsul concurentei.

„Am apucat să povestim puțin. Am vrut să profit de petrecere cât de mult am putut”,a fost și reacția lui Ciprian.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 20 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

