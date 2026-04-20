Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela și Ema, o nouă discuție în contradictoriu. Ce afirmație a luat-o prin surprindere pe fată

Doamna Mihaela și Ema au avut parte de o nouă discuție în contradictoriu, după momentul tensionat din Gala Mireasa sezon 13. Cele două și-au spus vorbe grele, iar femeia a făcut o afirmație neașteptată.

Conflictul dintre doamna Mihaela și Ema a continuat și în curtea casei Mireasa. Femeia nu s-a putut abține și a încercat să poarte o nouă discuție cu fata, după ce și-au aruncat replici acide în gala de vineri, de pe 17 aprilie 2026, a show-ului matrimonial.

„Dacă vrei să discutăm sunt deschisă. (...) Aseară nu mi-a plăcut deloc. Mi-au vâjâit urechile pentru ceea ce am auzit”, a fost replica doamnei Mihaela, vizibil deranjată e cuvintele concurentei.

„Am vorbit eu despre dumnevoastră? V-ați simțit? Vă zică eu de ce v-ați simțit. Că am zis că nu pot să mă destăinui unui om, n-am zis nume”, a mai spus Ema, fără pic de reținere, chiar în fața acesteia.

Ce afirmație neașteptată a făcut doamna Mihaela cu privire la Ema în ediția de luni, 20 aprilie 2026, din Mireasa sezon 13

Mai mult, femeia a făcut o afirmație care a luat-o prin surprindere până și pe iubita lui Alan. Doamna Mihaela a scos la iveală faptul că au existat priviri între Ema și Răzvan în timpul unei petreceri.

„La petrecere am văzut schimburi de priviri. N-am vrut să spun!”, a punctat doamna Mihaela.

„Dumnevoastră dați acum în mine. Îmi pare rău că faceți lucrurile pe care le faceți ca femeie, puteați să-mi fiți mama! Nu am ce să mai discut cu dumnevoastră! Îmi oferiți răutate gratuită!”, a mai zis Ema.

„Știi de câte ori m-ai atacat în live?!”, a mai precizat doamna Mihaela.

„Nici nu știu de ce faceți lucrurile astea!”, i-a spus fata/

„Ești foarte încărcată! Nu te supăra, dar nu mi-a plăcut că te-am susținut și ai vorbit cu doamna Melinda despre mine”, s-a mai destăinuit mama „adoptivă” a lui Alan.

Roxana a intervenit în discuția lor, încercând să-i țină partea doamnei Mihaela.

„Eram un pic supărată și am vrut să... Am văzut o singură privire, un schimb de priviri în urmă cu o lună, trei săptămâni. Pe ringul de dans. Pur și simplu doar o privire. Au mai fost lucruri în casă pe care le țin doar pentru mine. (...) Nu a fost ușor nici pentru mine, am fost rea! (...) A fost singurul moment de răutate”, a mai spus femeia în live-ul de luni, 20 aprilie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Timpul le va rezolva pe toate. Oamenii sunt diferiți, noi suntem diferiți!”, a mai punctat Ema în direct.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.