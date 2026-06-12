Mireasa, sezon 13. Denis și Bianca, gesturi tandre și îndrăznețe în piscină! Cum au fost surprinși de camerele de filmat

Se pare că lucrurile merg tot mai bine între Denis și Bianca și noi imagini au fost difuzate cu cei doi în ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Denis și Bianca au fost filmați în timpul unor gesturi tandre și îndrăznețe, la piscină. Se pare că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine între ei.

Denis și Bianca, gesturi tandre și îndrăznețe în piscină! Cum au fost surprinși de camerele de filmat, în ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală noi detalii despre Denis și Bianca. Se pare că cei doi devin tot mai apropiați unul de celălalt și acest lucru s-a văzut mai ales în modul în care cei doi au avut gesturi tandre în piscină.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.