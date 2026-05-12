Mireasa, sezon 13. Dorian, în lacrimi! Ce scrisoare a primit de la familie: „Au dat cu mine de pământ!”

Dorian a primit o scrisoare de la familie, după ce Karina a intrat în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Cuvintele scrise de sora lui l-au făcut să plângă chiar în emisia live a show-ului matrimonial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 14:11 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 14:41
Dorian a fost pus într-o situație dificilă de către membrii familiei. La scurt timp de la intrarea Karinei în emisiune, sora concurentului a ținut să-i transmită un mesaj. Băiatul a fost luat prin surprindere de cuvintele scrise.

Se pare că Dorian nu se aștepta la o astfel de scrisoare din partea celor dragi. Aceștia i-au transmis că sunt dezamăgiți de atitudinea lui față de Karina, fata care a venit la Mireasa: Meciul Iubirii pentru el.

Având în vedere părerea surorii sale, băiatul a ținut să discute cu cea care ar vrea să-l cunoască. Tânărul i-a dezvăluit că se află într-o ipostază delicată pentru că nu este înțeles de familie.

„Sunt dezamăgiți de mine, că nu m-am comportat ok cu tine sâmbătă. Nu ți-am acordat destulă atenție cât ar fi vrut ei. Eu știu că nu ți-am acordat atenția la care s-a așteptat toată lumea. Dar nu am cum să fac dacă nu simt.”, a povestit băiatul.

Lacrimi au curs pe fața lui Dorian în emisia live de Mireasa: Meciul Iubirii, după ce a primit scrisoarea de la familie

„Ei știu cum sunt ei. Efectiv sunt șocat că au putut să scrie chestiile alea! M-au luat toate stările posibile. Nu puteam să citesc cuvintele alea. Nu înțeleg ce văd ei, ce se întâmplă. Au dat cu mine de pământ, eu nu mă așteptam în viața mea la cuvintele astea! E dureros, mai ales că nu sunt aici. Mă nenorocește. Nu pot să înțeleg! Am impresia că uită cine sunt, ei mă cunosc cel mai bine și ar trebui să uite puțin de ceea ce se întâmplă afară”, a mai adăugat băiatul, vizibil deranjat.

Karina l-a întrebat dacă poate să citească scrisoarea, iar Dorian a fost de acord. Tânăra nu a vrut să își spună o părere clară, însă a precizat că nu vrea să pună presiune asupra lui, așa cum fac ceilalți.

„Tocmai ce am intrat, nu știu de ce sunt chestiile astea. Îmi pare rău, sincer!”, a mărturisit fata.

„E deprimant! Sunt singurii oameni de la care am așteptări!”, a mai adăugat Dorian.

În emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026, concurentul și-a stăpânit cu greu emoțiile. Mai mult, Simona Gherghe l-a văzut plângând, motiv pentru care a reacționat imediat.

„M-a speriat, cumva, reacția lor. Sunt niște cuvinte pe care le-am auzit foarte mult la viața mea, chestia asta cu dezamăgirea. Și mă rănesc!”, a mai precizat Dorian în show-ul matrimonial.

De asemenea, prezentatoarea TV a punctat faptul că sora lui a vrut să-l sune și să-i spună că este dezamăgită de anumite contexte, nu de el.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

