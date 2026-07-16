Mireasa, sezon 13. Fetele au defilat în rochii de mireasă în fața familiilor. Imagini emoționante cu Amalia, Ema și Giulia

Amalia, Ema și Giulia au probat rochiile de mireasă în fața celor dragi, în emisia live de Mireasa de pe 16 iulie. Fetele au defilat și au strălucit.

Zi extrem de emoționantă pentru finalistele sezonului 13 Mireasa! După cununiile civile, fetele au defilat în rochii de mireasă în fața familiilor.

Au curs lacrimi de fericire și emoție, iar fetele îmbrăcate în rochii de mireasă au stălucit.

Printre lacrimi și suspine, Amalia a defilat în rochie de mireasă. Mama și sora au întâmpinat-o cu mari emoții. Imagini emoționante

„Este cum mi-am imaginat-o! Sebastian e cel mai bun copil, mi-a plăcut de el de la început”, a spus mama Amaliei.

„Nu am cuvinte. E cel mai așteptat moment din viața mea și nu credeam că o să am parte de așa ceva. E un sentiment unic și doresc ca toată femeile să-l simtă! Îl iubesc pe Sebastian. E omul pe care mi l-am dorit”. a spus Amalia.

Ema și cățelușa Maisa au defilat împreună în fața părinților: „Încerc să fiu eu cea puternică din familie”. Au curs lacrimi de emoții

Ema a coborât pe trepte în rochie de mireasă, alături de cățelușa Maisa. Părinții tinerei mirese au fost extrem de emoționați când au întâmpinat-o. Mama Emei a lăcrimat încă de când a ajuns în casa Mireasa.

„Încerc să fiu eu cea puternică din familie. Mă emoționez oricum când sunt lângă părinții mei”, a spus Ema.

Mama Giuliei nu a putut fi prezentă la proba rochiei de mireasă, însă a trimis ajutoare de nădejde. Imagini emoționante cu bunicii tinerei

În lacrimi, Giulia a defilat în fața bunicilor săi, extrem de emoționați și de fericiți să-și vadă nepoata în rochie de mireasă.

Mama Giuliei a intervenit telefonic, pentru că nu a putut fi prezentă fizic, ci doar cu sufletul. Doamna Carmen i-a trimis pe părinții săi, bunicii Giuliei, să-i fie alături fetei.

„Îmi pare enorm de rău că nu pot să fiu lângă voi. Promit că mă fac bine și voi fi. Giulia, am fost alături de tine în fiecare clipă”, a spus Mama Giuliei.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile care s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cununia civilă a avut loc pe 16 iulie 2026, cu o zi înainte de Marea Finală.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.