Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat Răzvan în privința Paulei. Cei doi au avut parte de o discuție profundă: „Să nu îți faci rău”

Răzvan și Paula au avut parte de o discuție lămuritoare la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul a luat o decizie, după ce fata a încercat să se apropie de el și să-l cucerească.

De când a intrat Răzvan în casa show-ului matrimonial, Paula și-a exprimat dorința de a-l cunoaște. Tânăra a încercat să se apropie de el în nenumărate rânduri, însă s-a lovit de atitudinea fermă a concurentului.

Încă din prima zi, băiatul a dezvăluit că își dorește o familie, însă trebuie să își întâlnească fata potrivită. Printre concurentele care s-au arătat interesate de el se numără și Paula. Aceasta a făcut tot ce a putut pentru a-i atrage atenția.

De altfel, și Larisa a arătat că se simte atrasă de Răzvan. Cele două au încercat să-i intre în grații băiatului, însă eforturile lor au fost în zadar. În cele din urmă, Larisa a decis să se retragă, lăsând-o pe Paula să lupte pentru concurent.

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 8 aprilie 2026, telespectatorii au putut viziona un material important cu Răzvan și Paula. Se pare că aceștia au avut parte de o discuție lămuritoare în ceea ce privește o posibilă relație între ei.

Ce decizie a luat Răzvan în legătură cu Paula, la Mireasa: Meciul Iubirii.

Deși a depus eforturi mari pentru a se apropia de Răzvan, Paula a fost luată prin surprindere de hotărârea pe care a luat-o băiatul. În timpul unei discuții profunde, concurentul a decis să-i spună fetei că nu simte atracție față de ea și că nu trebuie să își facă speranțe false.

De asemenea, tânărul i-a dat de înțeles că pot discuța în continuare ca prieteni. Chiar dacă a încercat să vină sprea ea, Răzvan nu vede o posibilă relație între ei.

„Să nu îți faci rău. Să îți creezi speranțe și să nu fie așa. (...) Cred că am avut destul timp până acum să-mi dau seama (n.r. dacă Paula este persoana potrivită pentru el). Asta încerc să-ți explic”, i-a spus concurentul.

„Oricum, văd că ești plictisit și n-ai chef!”, a precizat Paula, vizibil dezamăgită de vestea lui Răzvan.

„Plictisit? Sunt pus în situații în care nici nu ai unde să mergi și ce să faci”, a mai punctat băiatul.

„Apreciez că ai încercat! (.n.r. să se apropie de ea)”, a mai evidențiat Paula în materialul prezentat la Mireasa: Capriciile Iubirii, pe data de 8 aprilie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 8 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!