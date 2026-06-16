Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată. A transmis 5 cuvinte

Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată. A transmis 5 cuvinte

Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată, dar a transmis un mesaj prin intermediul prezentatoarei Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda i-a spus viitorului tătic cele 5 cuvinte transmise de viitoarea bunică paternă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 11:46 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 11:54
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Giulia a făcut un test de sarcină și a aflat că a rămas însărcinată în urma nopții petrecute la hotel cu Alexandru, după ce s-au logodit. Mama fetei a intervenit telefonic și i-a felicitat pe viitorii părinți, însă mama lui Alexandru a refuzat. Raluca Preda le-a spus la Mireasa, Capriciile Iubirii, celor doi logodnici că doamna Ionela a comunicat cu echipa și nu părea fericită de veste. „Să faci ce vrei tu”, au fost cele 5 cuvinte pe care Raluca Preda le-a transmis din partea doamnei Ionela.

Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată. A transmis, totuși, 5 cuvinte pentru fiul său. Ce a spus Raluca Preda despre mesajul doamnei Ionela

„Din păcate, mama ta, Alexandru, nu a acceptat să intre în direct. A vorbit cu colegii mei din producție. Nu părea foarte fericită doamna, ba din contră, și mesajul dânsei a fost: Să faci ce vrei tu! Ulterior nu a mai răspuns”, a spus prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Psihologul Eduard Puiu a avut un comentariu în ceea ce privește atitudinea mamei lui Alexandru.

„Tu faci așa pentru că-i vrei binele copilului tău. Tu te-ai opus. Dar exagerând, nu prea se atinge scopul final. Nu-i faceți bine lui Alexandru în final. Vreți nu vreți, dacă toate lucrurile sunt ok, omul ăsta va fi tată și vreți nu vreți veți fi bunică și veți accepta situația. Ca părinte, bucuria din ochii copilului contează cel mai mult”, a spus psihologul Eduard Puiu.

Giulia i-a transmis la TV un mesaj viitoarei soacre:

„Vreau să-i spun că totul va fi bine și să aibă încredere în noi, să aibă răbdare, înțeleg că situația este foarte grea, dar măcar să fie acolo pentru Alexandru și totul va fi bine”, a spus Giulia.

Alexandru este convins că situația familială se va rezolva și că mama îi va fi alături în noul capitol al vieții.

„Cu mama vorbim când ajung acasă. Mama îmi este foarte apropiată, îmi poartă o iubire necondiționată, îmi va fi alături indiferent de situație. Sunt 100% convins că afară se discută foarte multe. Eu știu ce îmi doresc și asta e tot ce contează. Eu sunt foarte-foarte fericit”, a spus Alexandru.

Colaj cu concurenții Mireasa și Raluca Preda
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 13. Giulia a făcut un test de sarcină. Logodnica lui Alexandru este însărcinată

Mireasa, sezon 13. Gesturi intime între Bianca și Denis. Cum au răspuns întrebați dacă formează un cuplu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: &#8220;Nemernic terorist&#8221;
Observatornews.ro 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Antena 3 „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
Comentarii


Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 13. Gesturi intime între Bianca și Denis. Cum au răspuns întrebați dacă formează un cuplu
Mireasa, sezon 13. Gesturi intime între Bianca și Denis. Cum au răspuns întrebați dacă formează un cuplu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Giulia a făcut un test de sarcină. Logodnica lui Alexandru este însărcinată
Mireasa, sezon 13. Giulia a făcut un test de sarcină. Logodnica lui Alexandru este însărcinată
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în intersecția Shibuya
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio regulă”
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio... Jurnalul
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x