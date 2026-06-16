Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată. A transmis 5 cuvinte

Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată, dar a transmis un mesaj prin intermediul prezentatoarei Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda i-a spus viitorului tătic cele 5 cuvinte transmise de viitoarea bunică paternă.

Giulia a făcut un test de sarcină și a aflat că a rămas însărcinată în urma nopții petrecute la hotel cu Alexandru, după ce s-au logodit. Mama fetei a intervenit telefonic și i-a felicitat pe viitorii părinți, însă mama lui Alexandru a refuzat. Raluca Preda le-a spus la Mireasa, Capriciile Iubirii, celor doi logodnici că doamna Ionela a comunicat cu echipa și nu părea fericită de veste. „Să faci ce vrei tu”, au fost cele 5 cuvinte pe care Raluca Preda le-a transmis din partea doamnei Ionela.

Mama lui Alexandru a refuzat să intre în direct după ce a aflat că Giulia e însărcinată. A transmis, totuși, 5 cuvinte pentru fiul său. Ce a spus Raluca Preda despre mesajul doamnei Ionela

„Din păcate, mama ta, Alexandru, nu a acceptat să intre în direct. A vorbit cu colegii mei din producție. Nu părea foarte fericită doamna, ba din contră, și mesajul dânsei a fost: Să faci ce vrei tu! Ulterior nu a mai răspuns”, a spus prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Psihologul Eduard Puiu a avut un comentariu în ceea ce privește atitudinea mamei lui Alexandru.

„Tu faci așa pentru că-i vrei binele copilului tău. Tu te-ai opus. Dar exagerând, nu prea se atinge scopul final. Nu-i faceți bine lui Alexandru în final. Vreți nu vreți, dacă toate lucrurile sunt ok, omul ăsta va fi tată și vreți nu vreți veți fi bunică și veți accepta situația. Ca părinte, bucuria din ochii copilului contează cel mai mult”, a spus psihologul Eduard Puiu.

Giulia i-a transmis la TV un mesaj viitoarei soacre:

„Vreau să-i spun că totul va fi bine și să aibă încredere în noi, să aibă răbdare, înțeleg că situația este foarte grea, dar măcar să fie acolo pentru Alexandru și totul va fi bine”, a spus Giulia.

Alexandru este convins că situația familială se va rezolva și că mama îi va fi alături în noul capitol al vieții.

„Cu mama vorbim când ajung acasă. Mama îmi este foarte apropiată, îmi poartă o iubire necondiționată, îmi va fi alături indiferent de situație. Sunt 100% convins că afară se discută foarte multe. Eu știu ce îmi doresc și asta e tot ce contează. Eu sunt foarte-foarte fericit”, a spus Alexandru.

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