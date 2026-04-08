Mireasa, sezon 13. Marian, detalii neașteptate din trecutul lui. Cum răspunde acuzațiilor din online: „Nu sunt tatăl biologic”

În ediția de marți de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, Marian a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul său. Tânărul a scos la iveală faptul că are un copil doar în acte și că nu este tatăl biologic al acestuia.

Marian, noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii, a avut parte de o discuție neașteptată cu Vlad. Înainte ca acesta să fie eliminat din show-ul matrimonial, tânărul s-a deschis în fața lui, vorbind despre un subiect delicat al vieții sale.

Băiatul nu a mai ținut cont de camerele de filmat și a povestit despre fostele sale partenere. Acesta a precizat că ultima lui relație a durat aproximativ trei ani, iar cea care l-a cucerit era deja însărcinată în cinci luni atunci când s-au cunoscut.

Deși a dezvăluit la castingul emisiunii că nu are niciun copil, Marian și-a asumat să fie tatăl fetiței fostei partenere doar în acte. În timpul conversației cu Vlad, acesta a punctat că nu este tatăl biologic al micuței.

„Avea și copil când am luat-o. Gravidă, dar nu cu mine! Am avut două relații, iar ambele fete aveau copii. Referitor la acuzațiile care mi s-au făcut în mediul online, am fost tată vitreg. Am crescut doi copii, nu unul. Mi-am asumat acest lucru, dar nu sunt tatăl biologic al copilului. (...) Copilul nu are nicio vină din perspectiva mea!”, a dezvăluit noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii.

Ce detalii neștiute a mai scos la iveală Marian, noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii, la Capricii

Marian a mai afirmat că avea o vârstă fragedă atunci când a cunoscută pe fosta parteneră. Faptul că tânăra era însărcinată cu altcineva nu a fost o problemă pentru el. Mai mult, acesta și-a asumat responsabilitatea de a crește copilul împreună cu ea.

„Eu am vrut să o ajut! Niciodată nu era mulțumită! Numai certuri. Plecam dimineața la treabă fugind, doar să nu o mai aud. O evitam, plecam de acasă. La treabă nu puteam să lucrez 10 minute că mă dispera cu telefonul.”, a mai zis el.

„Ma sunat dintr-odată și îmi zice «Am plecat de la tine, gata! S-a încheiat totul». Cam atât a fost! Și eu m-am ținut de ea foarte mult. Chiar o iubeam. (...) Când am venit în casa Mireasa eram singur și fără obligații.”, a mai punctat noul concurent, după acuzațiile aduse de oamenii din mediul online.

De asemenea, tânărul a mai dezvăluit că a avut parte de violență din partea familiei fostei partenere. Rudele acesteia l-ar fi bătut pentru a o lăsa în pace.

„Îi mai trimit bani, dar ea nu vrea nimic. Fac acest lucru din plăcerea mea”, a mai completat Marian în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii, în ediția de pe 7 aprilie 2026.

