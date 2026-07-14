Mireasa, sezon 13. Momente tensionate în platou între Claudia și Daniel, după comportamentul băiatului la petrecerea burlacilor

La petrecerea burlacilor din sezonul 13 Mireasa, Daniel s-a distrat pe cinste și a interacționat cu dansatoarele. Claudia a avut o reacție vehementă după vizionarea imaginilor, iar la Mireasa, Capriciile Iubirii cei doi s-au certat.

La petrecerea burlacilor din sezonul 13 Mireasa, Daniel s-a distrat pe cinste și a interacționat cu dansatoarele. Claudia a avut o reacție vehementă după vizionarea imaginilor, iar la Mireasa, Capriciile Iubirii cei doi s-au certat.

Aflați pe canapea, Claudia și Daniel au început să se certe, iar desfășurătorul a fost dat peste cap. Pentru a clarifica situația tensionată dintre ei, a fost difuzat materialul cu Daniel interacționând cu dansatoarele de la petrecerea burlacilor, chiar dacă nu acela era la rând

Vorbe grele între Claudia și Daniel, după petrecerea burlacilor: „Hai! Du-te, că n-are rost!”. Momentul în care cei doi au dat desfășurătorul de la Capricii peste cap: „Nu ești importantă pentru mine!”

Claudia a precizat că nu s-a supărat, ci că ea nu permite ca un posibil partener să-i spună că e îndrăgostit de ea și în ziua următoare să accepte apropieri cu alte femei. De cealaltă parte, Daniel a fost intrigat de reacția Claudiei, susținând că nu avea nicio datorie față de ea, în contextul în care nu sunt într-o relație. Cei doi s-au ținut de mână cu o zi înainte de petrecerea burlacilor.

„Îmi este rușine de rușinea lui. Vineri ne țineam de mână și sâmbătă le-a lăsat pe dansatoare să-i pună picioarele pe umeri. Eu nu accept acest gen de comportament. Se face singur de râs prin faptele lui. Ești penibil!”, a spus Claudia.

„Hai! Du-te, că n-are rost! Prea multe discuții nu am ce să am cu ea. Nu e nevasta mea, nu are ce să-mi reproșeze. Eu am făcut ce am simțit. M-am simțit bine. La momentul acesta ea a început să reproșeze. Nu mai accept eu o persoană ca tine. Nu mai ești în aria mea de interes. N-am o relație cu tine și tu te superi. Nu ești importantă pentru mine!”, a spus Daniel.

Psihologul Eduard Puiu nu a dorit să comenteze situația dintre Claudia și Daniel. Cum și-a justificat decizia

Spiritele s-au încins, iar psihologul Eduard Puiu nu a dorit să comenteze subiectul, catalogându-l drept un „exhibiționism infantil”.

„Ai avut dreptate, relația voastră a fost una toxică. Nu văd maturitate nici la Claudia, nici la Daniel”, a spus Petra Dumitru.

„Este un exhibiționism infantil. Nu am ce să comentez. Eu am făcut ani de zile de școală, nu o să comentez circul ăsta!”, a spus Eduard Puiu.