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Mireasa, sezon 13. Scântei între Daniela și doamna Melinda, în pauza de la Capricii. Ce s-a întâmplat: „M-a făcut penibilă”

În pauza publicitară de la Mireasa, Capriciile Iubirii a existat un schimb de replici acid între Daniela și doamna Melinda. Discuțiile au continuat în live la Mireasa. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 14:36 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 15:02
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Au ieșit scâtei între Daniela și doamna Melinda. Mama lui Darius a fost revoltată pentru că fosta iubită a fiului a numit-o penibilă. Daniela, la rândul ei, este revoltată pentru că mama lui Darius îi susține afirmațiile referitoare la noaptea în care Daniela și Darius au dormit împreună.

Au ieșit scântei între Daniela și doamna Melinda în pauza de la Capricii. Ce și-au putut spune: „Sunteți penibili amândoi!”

„Am evitat-o. Ea vine în live și mă face penibilă? Dacă mă abțin ți îmi văd de treaba mea, de ce continuă, Mihai?”, a întrebat doamna Melinda.

„Dumneavoastră vorbiți cu Mihai despre mine. Dacă dumneavoastră susțineți că eu am avut relații intime cu Darius, eu am la fel tot dreptul că în fața mea păreți penibili amândoi. Cu ce vă deranjează asta? Sunteți supărați că nu v-a ieșit jocul. Faceți numai circ, voi vreți doar scandal. Ați venit aici să denigrați femeile. Nu vă respectați nici pe dumneavoastră ca femeie!”, a spus Daniela.

„Să-ți fie rușine, Daniela. Mihai, eu nu-i permit să mă jignească și eu să tac. M-a făcut penibilă, nu mi se pare normal să se comporte așa cu mine”, a mai spus doamna Melinda.

Daniela a spus că este dispusă să meargă și la un detector de minciuni pentru a dovedi că afirmațiile lui Darius nu sunt adevărate

Ce s-a întâmplat între Daniela și Mihai după întrebările indiscrete pe care băiatul i le-a adresat lui Darius. De ce spune tânăra că este mai îngăduitoare decât în fosta relație

Daniela și Mihai au avut live pe Facebook cu susținătorii și tânăra a primit multe mesaje de susținere. Înainte de live, Mihai i-a cerut scuze iubitei pentru detaliile pe care i le-a cerut lui Darius, despre noaptea în care el susține că au întreținut relații intime și ea neagă. Mihai a fost taxat și de telespectatori în timpul live-ului pentru întrebările indiscrete și băiatul a mărturisit că regretă.

„Un bărbat îți insultă iubita apoi vă zâmbiți reciproc și faceți glumițe. Mie îmi dă cu virgulă când un actual prieten stă de vorbă cu un fost al fetei respective”, i-a spus Daniela care a precizat că îi acceptă scuzele iubitului, întrebată în live de ce este mai îngăduitoare cu Mihai față de cum era cu Darius, Daniela a răspuns: „Mihai este foarte real. Nu îl simt de parcă îmi spune cuvinte care să-l facă să dea bine la camere și lucrul acesta mă liniștește”.

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